農產品貿易巨頭宣布裁員 超過8000名員工慘丟飯碗

農業巨頭嘉吉（Cargill）近日宣布，將裁減全球員工5％，約8000名員工。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





農產品貿易巨頭嘉吉（Cargill）在全球擁有約16萬名員工，近日宣布將裁減全球員工5％，約8000名員工工作沒了。公司表示，此次裁員屬於其長期策略的一部分，旨在重新調整組織架構並強化企業競爭力。而人力縮減預計將影響嘉吉在全球多個地區的業務單位，但具體裁撤範圍尚未公布。

嘉吉創立於1865年，由William Wallace Cargill創辦，公司成立初期主要從事食品加工，之後逐步拓展至醫藥、金融服務、天然資源等多元領域。總部位於美國明尼蘇達州明尼亞波里斯郊區的Minnetonka，目前是全球規模最大的私人控股企業之一。儘管公司規模龐大，但面對全球市場快速變動及外部經濟壓力，嘉吉仍需透過策略性調整維持長期競爭力。根據外媒《AOL.com》報導，公司決定裁減約5％員工，以因應全球市場的不確定性。

針對嘉吉的裁員計畫，伊利諾州立大學國際商務研究所（International Business Institute）所長芭芭拉・里本斯（Barbara Ribbens）分析，當前農業與食品供應鏈正面臨多項外部挑戰。她指出，全球多地出現乾旱或極端氣候，使農產品成本、運輸費用及供應鏈效率受到影響。此外，環境變遷導致農業生產的不確定性增加，企業必須相應調整策略，以因應波動的成本與市場需求。

除了氣候與環境因素外，里本斯指出，COVID-19疫情所造成的供應鏈混亂仍未完全消退，俄羅斯入侵烏克蘭更對全球穀物市場與農糧供應造成重大衝擊，使農業企業面臨更複雜的營運環境。她認為，在多重壓力下，嘉吉進行「規模調整」是企業面對未來挑戰所做的合理決策，屬於必要的組織重整步驟。

里本斯也提到，若此次裁員與美國總統川普提出的關稅政策相關，她並不會感到意外。未來貿易政策若使進出口成本增加，企業勢必提前調整財務與營運模式，以確保利潤空間不受到大幅擠壓。因此，嘉吉的裁員也可能是一種面對政策不確定性的防禦策略。

至於此次全球裁員是否會影響伊利諾州中部地區的嘉吉據點，目前尚未有明確資訊。

