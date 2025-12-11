農用車誤逆向闖國道 撞轎車聯結車再追撞幸無人傷

cnews204251211a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名87歲何姓男子，今（11）日上午6時17分左右，涉嫌駕駛農用車逆向誤闖國道5號，在南向45公里處，與1輛自小客車發生碰撞。國道公路警察局第九公路警察大隊表示，農用車與轎車碰撞後，還造成57歲莊姓男子，駕駛營業半聯結車，不慎撞擊自小客車，發生二次事故。所幸駕駛均無受傷，酒測值均為0，事故車輛已於上午7時17分左右，拖吊上架排除障礙，全線開放通行。

國道警方表示，何姓男子行為涉違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，不得行駛或進入高速公路車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰及第43條第1項第6款，駕駛人在高速公路逆向行駛，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

cnews204251211a02

第九公路警察大隊表示，使用慢車（農用機具），均應遵守交通規則。家中有長輩，可能對道路環境、交通標誌標線不熟悉，誤入國道造成危險。也提醒生活週遭環境，有交流道等禁行路段，均設有相關禁止進入標誌，應提醒注意避免誤入情形。

國道警方表示，用路人如在高速公路，有發現或發生違規誤行情事，可利用1968 APP警政報案功能報案。國道警方將立派遣警力，前往協助排除，維護交通安全。

cnews204251211a03

照片來源：國道警方提供

