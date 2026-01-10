農田水利人 × 教師夫妻檔 林天雄、陳淑敏同步奪臺語競賽特優

▲守護農田也守護文化！林天雄與陳淑敏夫妻檔雙料特優，與教育局吳立森（中）局長合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】114 年全國語文競賽於 11 月 30 日圓滿落幕，本次賽事吸引全國 22 縣市、共 2,585 位選手參與，其中個人賽 2,062 人、團體賽 143 隊、523 人，堪稱語文界年度盛事。高雄市代表隊表現亮眼，多位選手在激烈競爭中脫穎而出，榮獲特優獎項。高雄市政府今（115 年 1 月 10 日）於中山高級工商職業學校舉辦頒獎典禮，表揚優秀選手。

其中最受矚目的是社會組臺語演說特優得主 林天雄 以及教師組臺語朗讀特優得主 陳淑敏，這對夫妻檔以專業與熱忱展現對臺灣本土語文化的傳承與推廣。林天雄服務於農田水利署高雄管理處，將農田水利專業與在地文化融入演說，條理清晰、口條流暢，展現對土地與社會的關懷。陳淑敏身為臺語教師及教育局本土語輔導員，以精準發音與豐富情感完美詮釋文章意境，展現高雄本土語師資的專業水準。

林天雄表示，夫妻雖專業領域不同，但共同熱愛臺語文化，備賽期間互相鼓勵、互當聽眾，家中成為最佳「臺語練習教室」。陳淑敏笑言，此次雙雙獲獎不僅是個人努力，也是夫妻同心、傳承本土語的成果。

農田水利署蔡昇甫署長肯定林天雄「兼具專業與人文素養，是本署的榮耀」。高雄管理處呂文豪處長指出，藉由本土語推廣農田水利重要性，為機關樹立典範。教育局及校方亦高度肯定陳淑敏老師的表現，視其為教師楷模。

這對夫妻檔以實際行動彰顯對本土文化的熱忱，不僅為公務與教育界寫下佳話，更成為臺灣本土語推廣的重要力量。（圖╱農田水利署高雄管理處提供）