農田變教室、廢棄物變資源 義守大學USR深耕新園推動循環農業

記者鍾和風/高雄報導

在屏東縣新園鄉，隨著「芹豆初開」活動登場，農田不再只是作物生產的場域，更轉化為大學課程延伸與實踐學習的重要教室。透過芹菜管與毛豆生長的節奏，學生得以將課堂中的理論轉化為對永續發展、循環經濟及地方產業結構的具體理解，讓知識真正走入土地、與地方共生。義守大學執行教育部 USR（University Social Responsibility）專案「新園耕芯：智慧永續農業的循環新經濟」計畫，以課程導入為核心，透過系統化教學設計，將大學專業知識引入地方場域，深化師生與社區之間的長期互動與夥伴關係，並逐步開展綠色環保的新商機。

日前，計畫團隊攜手新園鄉公所舉辦「新園食農示範小旅行－芹豆初開」活動，以在地芹菜管與毛豆產業為主軸，邀請來自不同縣市與年齡層的民眾走進農田，透過導覽、田間實作與料理體驗等多元形式，讓參與者親身感受作物從栽種到餐桌的完整歷程，實踐「從產地到餐桌」的食農教育理念，也具體展現大學攜手地方推動永續發展的成果。

新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原帶領參與者認識毛豆生長特性，實地示範採收技巧。(圖/義守大學提供)

「新園食農示範小旅行－芹豆初開」活動，充分展現在地農友與大學課程之間的深度合作。芹菜管農友周定達以及新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原，主動開放農田作為學習與交流場域，讓農田不再只是單一生產空間，而成為可被理解、討論與實踐的學習現場。方裕原特別規劃雜糧與稻米展示區，透過多元作物呈現，提升農事體驗的親近性，使食農教育更貼近生活日常；周定達則分享芹菜管的完整栽種歷程，從播種、施肥到採收，細緻呈現農業經營背後的專業知識與勞動價值，讓參與者深入理解農業生產的真實樣貌。

此外，在毛豆體驗環節中，參與者實際走入田間進行採收，並運用新園在地新豐碾米廠生產的「少女之心」白米，搭配紅藜、蕎麥與小米製作毛豆飯糰，透過「從產地到餐桌」的實作過程，具體展現對在地農業的支持，也深化大眾對食農教育與地方產業連結的認同。

義守大學學生下田體驗毛豆採摘，透過實作學習食農教育，感受農業與土地的連結。(圖/義守大學提供)

「新園耕芯：智慧永續農業的循環新經濟」計畫以永續發展與實踐導向為核心架構，學生先於課堂中系統性學習永續發展、循環經濟、食農教育與社會參與等關鍵概念，再由義守大學師生實際走入社區，盤點農業生產流程、資材利用情形與社區發展所面臨的具體問題。透過田野觀察、深度訪談與實務操作，將原本抽象的理論知識轉化為可行且具地方回應性的行動方案。

計畫執行期間，義守大學動員化工系、影視系、會計系、新媒系、資工系、機械系、醫科系、醫放系等跨領域師生，整合專業技術與創新思維，成功將在地農業廢棄物與農業格外品（如稻殼、毛豆莢等）再製為環保貓砂、洗手乳等具市場潛力的綠色產品，開拓循環經濟的實際應用場景與環保商機；同時，計畫亦累計教育輔導約 200 人次，透過知識傳遞與行動實踐並進，逐步形塑新園鄉嶄新的農業發展樣貌。

本期計畫為三年期計畫之第一期（萌芽型），預計於 115 年持續推動多項深化工作，包括農業廢棄物新穎環保材料研發、建構農業碳盤查資訊系統與碳權智慧生態系、建立智慧教育平台，以提升農民與農業從業者對感測器應用與大數據分析的理解與實務操作能力。此外，計畫亦將結合四季食農主題，設計並推出四項以上以季節為核心的食農教育教材與活動方案，持續擴大教育影響力與地方參與深度。

義守大學表示，未來將持續以 USR 計畫為基礎，深化課程教學與地方場域的緊密連結，引導學生在真實社會情境中學習發現問題、分析議題、提出解方並付諸行動，培育兼具專業實力、永續視野與社會關懷的跨域人才。透過長期且系統性的投入，義守大學期盼與地方社區攜手共學、共創與共好，成為推動地方永續發展的重要夥伴。