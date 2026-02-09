農田變矽田 嘉科二期環評過關

嘉義長期以農業立縣，這是我們最深厚的根本，然而面對產業結構快速變動的時代，嘉義也必須在守住農業優勢的同時，為下一個世代開創新的發展動能，逐步走向農工科技並進的轉型之路。嘉義科學園區二期開發計畫在2月4日順利通過環評，這不僅是一項行政程序的完成，更象徵嘉義在產業升級道路上，正式邁入新的規模與階段。

嘉科二期面積89.58公頃，未來將引進高速寬頻網路、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零與量子科技等新興產業，成為南台灣面積最大先進封裝聚落，總產值達3100億元，代表嘉義產業結構的實質轉型。

嘉義縣作為農業縣，正逐步轉型為農工科技大縣，嘉科將成為帶動產業升級與就業機會的重要引擎，也能以此作為龍頭，橫向連結其他工業區，形成更完整的產業發展體系，為地方創造更多高附加價值的工作機會，讓年輕人不必離鄉背井，在家鄉同樣能找到發展舞台。

產業發展同時，也必須及早面對隨之而來的交通與生活壓力。縣府已提前因應未來五至十年可能出現的交通壅塞問題，開始進行整體檢討與規畫，包括路網改善、大眾運輸系統增量等配套措施，確保產業成長不會轉化為生活品質的負擔。

嘉義的黃金十年，不只是建設的十年，更是結構轉型的十年；我們正在逐夢踏實，也正在為下一個世代，鋪設一條更穩健、更長遠的道路。