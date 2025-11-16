農田起風 翻玩再現 神岡文化季午後場掀起信仰、人文與守護的行動體驗

圖▲活動現場全民國防障礙闖關體驗。(圖/臺中市神岡區公所提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

11月15日周末午後，神岡區公所主辦的2025神岡文化季【女神領航 客勇齊行 煞猛打拚】活動自 15 時至 18 時 10 分於庄前里休耕農地盛大展開，吸引3000人湧入參與用行動寫下今年最具文化厚度、最具全民國防能量的一場充滿庄腳味的嘉年華。活動以「媽祖信仰、全民國防與客底人文守護行動」元素打造，不僅是體驗活動，更像是一場邀請居民重新走回歷史、感受信仰、體驗生活的文化演練。信仰庇佑、客底精神與守護意識，在短短三小時中熱力交流，也帶動社區居民對文化記憶與守護觀念的再認識。

圖▲現場體驗神岡木製產業結合客家傳統房屋建築。

活動在炙熱秋陽下展開，參與民眾陸續投入各單元場域。早鳥「媽祖信仰挑戰賽」以寓教於樂方式讓孩子認識護佑眾生的女神，透過學習客語、挑戰及闖關設計，引導年輕世代理解神岡與媽祖信仰的歷史連結，營造親子共學的文化場域。

現場安排多項與全民國防概念相關的體驗，包含【全民小神兵特訓營】以、挑戰體能、體驗國防及突破自我等三項目標，打造結合全民國防教育與體能挑戰的3關卡動態活動，參與者在安全環境中體驗基礎戰術與團隊合作。無人機模擬體驗亦吸引大批民眾排隊，透過「雙人對戰」任務，讓民眾理解無人飛行載具於偵查、救援與防災等領域的應用，使科技國防教育以更貼近生活的方式走進社區。

圖▲產業向下紮根-特定工廠小學堂。

「海客噴嘟」與「神岡礱間」單元將海陸客家生活文化搬進活動現場。海螺吹響與媽祖戰艦道具的航行重現早年牽罟合作的情境，使參與者體驗海洋客家的集體精神與生活智慧；而神岡碾米間(客家話稱為礱間)則將復古風鼓機搬至農田中，親手操作傳統的風鼓機，體驗稻米脫殼過程，藉此喚起客籍先民移墾鑿水圳成就神岡農業發展的歷史與貢獻，進一步認識糧食安全與農耕文化在全民國防與地方發展的重要性。此外，由媽祖信仰延伸而來-女神甜點手作將神岡特色「神農蛋」融入糕點製作，手感中領略文化傳承的價值。

「Hakka 藍」「Hakka 木」「Hakka 米」三大手作區吸引大量親子參與。靛藍染以植物染製程序示範靛藍文化，展現客家審美與耐心工藝；木作吊飾以「屋下平安」為意象，傳達家屋與信仰的守護概念；「一米一心」布袋製作則以熱轉印方式讓參與者完成專屬米袋，象徵豐收與惜福。三項體驗兼具文化性、教育性與實作性，獲得民眾高度肯定。

今年特別設置「特定工廠小學堂」，以趣味問答方式推廣臺中市未登記工廠輔導政策，協助民眾理解地方產業輔導與合法化推動成果，使政策宣導更易於被吸收與理解，也強化產業與地方文化間的連結。

圖▲流動藝術-馬戲互動。

孩子最喜歡的街頭藝人表演，包括魔術雜耍、小丑氣球及七彩泡泡秀等節目出籠，吸引親子駐足參與，使文化體驗與娛樂元素相互補充，營造輕鬆、友善的多元藝文饗宴。

神岡區公所表示，神岡文化季以推動在地文化、深化族群互動與提升全民守護意識為核心目標。透過午後豐富的文化及教育體驗，所有參與的朋友得以在輕鬆參與中理解神岡的發展脈絡，從移墾拓荒的故事、客底精神到生活中的全民國防、守護家園意識，都在活動過程中被再次喚起與深化。未來公所也將持續結合各局處資源，推動更多具有地方特色與文化深度的活動，讓神岡文化被更多世代看見與傳承！

活動在歷經三小時後的黃昏時刻落幕，不只是孩子玩得盡興，也是長輩重新想起地方的故事、家長融入溫馨的親子時光，更是用最貼近生活的方式，重述「信仰、人文、守護」三者如何在這片土地上並存。文化不是被說明的，是被看見、被體驗、被喜歡，而今日午後，農田裡都見證了落，期待文化的種子隨著時間漸漸發芽與茁壯。