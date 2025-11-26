農畜聯合開放日暨第廿九屆種苗節週六開跑 二大場域同步開放讓民眾探索農畜魅力

臺南農改場長陳昱初、畜試所副所長程梅萍、種苗改進協會理事長施任青說明農畜聯合開放日暨種苗節內容，歡迎來探索農業與畜牧多元魅力。（記者李嘉祥攝）

一年一度農畜業盛會來囉！農業部畜產試驗所與臺南區農業改良場及臺灣種苗改進協會預定29日於臺南新化盛大舉辦「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」，兩大場域同步開放，26日並於臺南農改場舉行宣傳會，農改場長陳昱初、畜試所副所長程梅萍、種苗改進協會理事長施任青均出席，介紹農畜聯合開放日融合科普展示、食農教育與互動體驗，歡迎親子一起來探索農業與畜牧的多元魅力。

臺南農改場長陳昱初表示，臺南農改場今年邀集北、中、南、東四大區域共16處農水產加值打樣中心參展，除展示各地技術成果與品牌輔導效益，並呈現農產加工整合服務中心在包裝優化與通路拓展上的成效；現場設置「立體九宮格拼圖積木互動區」，以遊戲方式展現農產加工創新魅力，增添互動趣味。

陳昱初場長說，活動現場也安排多肉盆栽、種子手抄紙、玉米檸檬飲、文旦枝條手作等5場創意農業手作體驗，讓親子感受農業與生活結合的自然趣味，手作活動採現場報名；另也匯集16位初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，邀請民眾以實際行動支持在地農業，現場還可打卡換好禮，歡迎民眾踴躍參加。

程梅萍副所長指出，畜產試驗所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等超過70個攤位，展售最新及優質農畜產品，民眾可漫步牧草地享受牧野風情；另也展出畜牧淨零研究成果與養牛、養鵝循環示範場域推動情形，並安排農機與乾草調製展示，由專人講解剪草、集草與牧草包製程，現場規劃6場蛋品主題食農教育活動，邀親子參與「蛋雞大解密」與「蛋仔娃娃彩繪DIY」，舞台區有精彩表演與創業故事有獎問答，還可集章兌換小禮物，憑活動DM集滿4章即可兌換。

種苗改進協會理事長施任青說明種苗節活動為期二天，11月28日於臺南農改場大禮堂舉行專題演講，29日則展示各試驗改良場所與種苗公司一年來的研究推廣成果；「葫蘆科主題展示區」集結多樣茄科蔬菜品種，打造繽紛景觀，展現蔬菜風采，當日上午舉行開幕典禮並頒發雲嘉南地區全國十大績優╱優良產銷班與種苗有功人員，以表彰其傑出貢獻；農友社會福利基金會也將舉辦兒童著色活動，培養孩子對農業的興趣。