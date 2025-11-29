農畜聯合開放日 人潮爆滿
記者盧萍珊∕新化報導
由農業部畜產試驗所、台南區農業改良場共同舉辦的農畜聯合開放日暨種苗節，二十九日在兩大場域登場，湧入大批民眾參加，各展售攤位前也是滿滿人潮，選購各項農畜產品，支持在地農業。
活動由畜試所、台南區農改場及台灣種苗改進協會共同辦理，內容包括農、畜單位研究成果展示、農畜產品展售攤位、新品種的展示與食農教ＤＩＹ教學、表演及趣味活動等，會中並表揚雲嘉南地區獲得全國十大績優與優良產銷班及種苗有功人員。
畜試所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等超過七十個攤位，展售優質農畜產品。今年特別展出畜牧淨零研究成果與養牛、養鵝循環示範場域推動情形，並安排農機與乾草調製展示，由專人講解剪草、集草與牧草包製程。
台南區農改場集結多種葫蘆科蔬菜品種布置而成的「主題展示區」，民眾可欣賞常見的蔬果呈現不同風貌，成為打卡熱點。二十九日上午九時活動開始就湧入參觀民眾，尤其是等候排隊進場的車潮大排長龍，一度造成台二十線壅塞。
現場還有食農教育ＤＩＹ體驗，農改場有種子手抄紙、柚皮的驅蚊香塔、玉米檸檬飲、多肉植物組合盆栽等，畜試則以雞蛋為主題，邀請親子參與「蛋雞大解密」與「蛋仔娃娃彩繪ＤＩＹ」，舞台區則安排精彩表演與創業故事有獎問答，內容豐富、寓教於樂。
