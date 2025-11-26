農畜聯合開放 種苗節週六登場

世界美顏小姐泳裝賽在台南，群芳競豔、美女如雲。（記者林雪娟攝）

記者黃文記∕新化報導

農業部畜產試驗所與台南區農業改良場攜手台灣種苗改進協會，將於二十九日舉辦「二０二五農畜聯合開放日暨第二十九屆種苗節」，兩大場域同步開放，融合科普展示、食農教育與互動體驗，邀請民眾攜家帶眷一同探索農業與畜牧的多元魅力。

畜產試驗所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等超過七十個攤位，展售優質農畜產品。今年特別展出畜牧淨零研究成果與養牛、養鵝循環示範場域推動情形，並安排農機與乾草調製展示，由專人講解剪草、集草與牧草包製程。

現場另有六場蛋品主題食農教育活動，邀請親子參與「蛋雞大解密」與「蛋仔娃娃彩繪ＤＩＹ」，舞台區則安排精彩表演與創業故事有獎問答，內容豐富、寓教於樂。

台南區農業改良場今年則邀集北、中、南、東四大區域共十六處農水產加值打樣中心，展示各地技術成果與品牌輔導效益，並呈現農產加工整合服務中心在包裝優化與通路拓展上的成效。現場設有「立體九宮格拼圖積木互動區」，以遊戲方式展現農產加工創新魅力。

活動當天安排五場創意農業ＤＩＹ體驗，包括多肉盆栽、種子手抄紙、玉米檸檬飲、文旦枝條手作等，讓民眾感受農業與生活結合的自然趣味。所有ＤＩＹ活動均採現場報名，名額有限。同時匯集十六名初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，邀請民眾以實際行動支持在地農業。

種苗節活動展示各試驗改良場所與種苗公司一年來的研究推廣成果。「葫蘆科主題展示區」集結多樣茄科蔬菜品種，打造繽紛景觀，展現蔬菜風采。

畜試所活動現場設有集章兌換小禮物，只要憑活動ＤＭ集滿四章即可兌換，數量有限、換完為止。台南區農業改良場則有打卡換好禮活動，歡迎民眾踴躍參加。