農科園區條例修法三讀 確保花卉業者進駐園區權益

（中央社記者王承中台北20日電）立法院會今天三讀增訂農業科技園區設置管理條例第15條之1，民進黨立委陳亭妃說，修法核心在於解決台南蘭花園區業者因花卉創新園區面臨身分限制，讓修法前已有進駐事實的業者比照辦理，確保權益。

立法院經濟委員會日前審查陳亭妃所提「農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文」草案。

當時列席備詢的農業部長陳駿季表示，依農業科技園區設置管理條例規定，園區事業應為依公司法組織的股份有限公司。但目前進駐花卉創新園區業者共68家，其中自然人及獨資商號達40家，多為長期在地經營的小型蘭園。為顧及既有業者信賴保護，農業部提出修法。

陳亭妃表示，台南後壁花卉創新園區進駐廠商共68家，但有多達40家業者屬自然人或獨資商號，礙於現行條例規定僅限「股份有限公司」組織進駐，導致小型私人企業進駐時面臨困難。此次修法核心在於解決台南蘭花園區業者，因為花卉創新園區所面臨的身分限制。

陳亭妃表示，她提案修法要求具備「追溯效力」，讓在修法前已有進駐事實的業者能比照辦理，確保過去身分與權益不受影響。對此，陳駿季表達支持。

立法院會上午三讀修正通過農業科技園區設置管理條例增訂第15條之1條文，明定地方農業科技園區於此次修正條文施行前，經主管機關依規定報經行政院核定納入為主管機關管理之園區者，其納入管理前原核准進駐的園區事業，得繼續依其原核准進駐的資格條件進駐園區，不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。

對於在修法前，如果園區業者已有發生繼承事實的情事，為落實對農民信賴保護及維護產業安定，使既有園區業者能安心傳承經營，三讀條文也明定，前項核准進駐園區的事業屬自然人或獨資商號者，發生繼承事實或贈與配偶或直系血親二親等內卑親屬，由繼承人或受贈人申請進駐園區時，也不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。（編輯：萬淑彰）1150120