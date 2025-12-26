農科草間彌生「南瓜」擬赴高雄果嶺公園展出 傳園區廠商有「異」見

農業部農業科技園區創園之初設置的公共藝術「我的未來坐在岩石上」，是由日本知名前衛藝術家草間彌生所創作。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長治鄉農業部農業科技園區內的公共藝術－日本知名藝術家草間彌生作品「我的未來坐在岩石上」，傳出明(2026)年計畫赴高雄果嶺自然公園展出，但有園區廠商及員工私下有不同意見，認為該作品是「鎮園之寶」，身價極為珍貴，不應輕易移地，「希望把南瓜留在屏東」；更有廠商表示已有私下串連行動，如果真的定案，不排除連署向農業部陳情。

農科於2010年設置公共藝術「我的未來坐在岩石上」，為5.2公尺高的玻璃纖維材質南瓜作品，當年以1200萬元價碼引進，經過10餘年的增值，推估身價現已近2億元。

近幾月來，傳出高雄市政府希望商借該件作品赴果嶺自然公園展出，在農科園區內部引發激烈討論，有廠商及員工認為，南瓜造型作品和農業科技契合，送去曾是高爾夫球場的果嶺公園展出有點不搭；也有人擔心，身價這麼高的藝術品搬來搬去受損的話怎麼辦？尤其這是農科的「鎮園之寶」，一但搬移需要往下挖，有破壞風水之虞。

但也有園區員工認為，該件作品在農科，設置的地點不是很顯眼，好像也有很多民眾不知道這裡有草間彌生的作品，如果借展出去，可能有機會讓更多人知道農科有這件公共藝術品。

農科園區管理中心主任謝勝信說明，這是互展計畫，農科公共藝術「我的未來坐在岩石上」至高雄展出，高雄市也會出借所典藏的朱銘作品一件至農科展出，是「好東西和好朋友分享」的精神，而且搬運過程均由專業人士執行，計畫全程均有投保保險。

