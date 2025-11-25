農糧產業聘僱外籍移工再放寬 新增草皮、芽菜產業

為紓解勞動力短缺及穩定農業生產，農業部與勞動部自一○九年共同推動農糧產業聘僱外籍移工政策，持續滾動檢討並調整制度內容，逐步擴大產業範疇與提升申請彈性。今年進一步將開放總額由一萬二千人提高至二萬人，新增草皮與芽菜產業納入可申請範圍，同時放寬食用菇蕈及水稻育苗生產規模限制，更貼近實際農業生產需求。此外，本次亦調整送件資料規定，以簡化申請流程並提升審查效率。請有需求的農民、農民團體及具備經營事實之事業單位，向轄區農糧署各區分署洽詢申辦。

最新申請資格，兼顧產業需求與審核效率。農業部於今年六月及八月修訂「農業部審查農糧工作申請引進外籍移工之雇主資格認定作業要點」，明定各產業最低經營門檻分別為蔬菜一公頃、花卉零點五公頃、種苗零點五公頃、水稻育苗二公頃、果樹二公頃、雜糧十公頃、特作二公頃、設施農業零點五公頃、食用菇蕈零點一公頃、草皮二公頃、芽菜五十平方公尺。申請人須檢附經營場址合法使用證明(租約三年以上)、土地清冊、配置圖、現況照片及作物種植情形說明等文件，並提供僱用國內農保或勞保員工資料，聘僱比例方面，本國員工十人以下者採本外勞核配比為一比一，超過十人者核配比為35%（見圖）。

本次修正亦針對申請文件與審查程序進行優化，包含放寬非農保農民可採認資料、免附員工出勤紀錄、增列提供土地清冊及輪作作物認定原則，並將農業部核發之認定函效期由九十日延長至一二0日，以符合實務運作及提升審核效率。

農糧署各區分署受理申請，申請前諮詢更省時。申請農糧產業外籍移工受理窗口為經營農地（團體依營登地）所屬的農糧署各區分署，農糧署北區分署提醒，有申請需求者可先至農業部農糧署官網(https://www.afa.gov.tw)/農糧業務/「農糧產業外籍移工專區」查閱最新規定，並建議於送件前先洽承辦窗口諮詢，以減少補件往返時間。

截至今年十月，北區分署已審核通過三五六案，其中以桃園市經營設施蔬菜為最大宗。桃園「御圃有機農場」林聖智農場主表示，溫網室栽培短期葉菜為高度勞力密集產業，從育苗、種植、採收到理貨包裝皆需大量人工，每零點五公頃約需3至4名專業人力，但本國勞力不易尋得，外籍移工投入後，不僅使生產作業更穩定，也大幅提升整體營運效益，聖智並說明，雇主須熟悉相關法令，妥善照顧與管理移工，提供友善的工作環境。另供應全聯洋菇的「玉豐菇菌場」鄭玉豐農友指出，過去申請資格須達設施農業零點五公頃規模，經今年修正食用菇蕈產業門檻調降為零點一公頃後，已順利獲核聘僱外籍移工資格，顯示政策修訂更符合產業實際需要。