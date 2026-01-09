農糧產業調整與轉型 受理申報

一一五年「農糧產業調整與轉型計畫」（原綠色環境給付計畫）開始受理申報，農糧署南區分署表示，全國統一申報時間至二月六日止，提醒農友記得在期限內攜帶相關證明文件至任一鄉鎮市區公所或農會辦理申報作業，且申報完成後一定要確認資料登載無誤，以確保自身權益。

農糧署南區分署說明申報原則，同一田區全年以申報二次耕作措施為上限，可參考土地所在地縣市政府推薦的「在地農友耕作模式」，或自行規劃耕作期程；耕作起始日應為今年度各月一日、十一日、十六日或廿一日，結束日為同年或翌年各月十日、十五日、廿日或最後一日，且須為連續四個月以上，不同耕作措施耕作期間不得重疊；生產環境維護措施（休耕）每年限申報一次且不得跨年度，其餘措施耕作期間得跨年度。

農糧署南區分署提醒農友應依所申報項目如實種植，若實際種植情形、耕作期或面積不符時，應於原申報的耕作期間起始日前更正，且變更後耕作期間起始日需晚於變更日，耕作期間開始後就不受理變更申報。