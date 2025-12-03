農糧署公布十大國產穀物產品 展現雜糧多元樣貌

記者李佩玲／臺北報導

第11屆「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」結果今（3）日出爐，得獎產品包括瓜瓜園「黃金脆薯塊」、源順食品「玉米麵條」、臺灣無印良品「手作響鈴捲」等，農業部農糧署表示，得獎產品將於12月6日、7日在中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦的「114年米糧俱樂部聯合展銷活動」亮相，展現國產雜糧全新風貌。

農糧署指出，國產穀物具備健康、安全、非基改與低碳足跡的天然優勢，今年作品水準全面升級，不只展現臺灣農產的多樣性，更透過技術、風味、包裝與文化的結合，展現出國產穀物加工產業的全新樣貌。

今年十大嚴選穀得獎產品包括以臺農57號甘藷低溫烘焙打造的瓜瓜園「黃金脆薯塊」；愛之味「麻油炊飯」運用常溫技術重現家常麻油風味，開罐即食；桃園市農會「黃金地瓜脆片」以有機甘藷全果加工、無添加、不油炸；舞茶實業「黑豆蛋白粉」結合技轉技術提升蛋白質吸收與含鐵量；大炳國際「烤玉米粒」用國產玉米重現夜市烤玉米香氣；大寮區農會「紅蜜香燕禮盒」以契作紅豆與147香米慢煮呈現溫潤甜香；源順食品「玉米麵條」無麩質、零添加，適合多元族群；韓吉園合作社「手工地瓜燒禮盒」以契作甘藷製成、冷凍即食；臺灣無印良品「手作響鈴捲」以契作黃豆低溫烘烤、酥脆無負擔；深巷老貓企業社「紅豆黑糙米飲」則以產銷履歷紅豆及黑糙米製成，口感細緻、開罐即飲，兼具滋補與便利。

另外，佳作產品同樣展現亮眼創新，包括滄聯農產行「腐乳米香」以芋香米結合有機腐乳，呈現濃郁卻不厚重的臺味點心；美濃農會「147米香綠茶」以147香米入茶帶出米香與茶香的清爽風味；美濃農會「蜜紅豆餡」使用高雄9號紅豆高壓滅菌，香甜綿密、用途多元；德朱利斯國際「玉米脆脆」以契作非基改甜玉米搭配急凍與低溫酥炸技術，呈現香甜爽脆。