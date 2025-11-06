農糧署冷鏈政策助攻 大甲芋頭「芋見幸福」

契作生產可確保大甲芋頭優良品質及穩定供貨。（圖：農糧署提供）

臺中市大甲區是全國重要的芋頭產區之一，並享有「芋頭故鄉」的美譽，為提升大甲芋頭的市場價值與消費者信賴，農業部農糧署積極輔導大甲區農會將在地芋頭從源頭生產安全、食材溯源管理、冷鏈體系建置，到推動創新加工及品牌經營，進行全方位的產業升級。

農糧署說明，臺中市大甲區芋頭種植面積約440公頃，約占全國總面積的18%，為從源頭確保大甲芋頭的食品安全、優良品質及穩定供貨，大甲區農會與在地專業農民簽訂契作生產合約，並積極配合農業政策，推動「溯源農糧產品追溯條碼(QR Code)」及「產銷履歷」驗證。該農會也取得「大甲芋頭」產地標章(產地團體商標)註冊，強化產地芋頭的識別度與市場區隔。

農糧署表示，為強化農產品供應鏈的「韌性」，輔導大甲區農會建置現代化的芋頭截切加工廠及冷藏(凍)設備，增進供應鏈的穩定性，更成功地將傳統的農業生產(一級產業)，延伸結合了加工(二級)與展售(三級)服務，實現了產業的六級化升級，更以「芋見幸福」核心品牌，開發多元創新產品。為解決傳統處理生芋頭時削皮的繁瑣、耗時與手部可能發癢的困擾，大甲區農會特別研發「冷凍截切芋角」產品，大幅提升烹飪便利性，讓消費者可以更輕鬆、快速地享用。另外還有紫香芋片、芋香玄米餅、芋鄉米粉湯等創新產品，敬邀消費者一同品嚐這份來自「芋頭故鄉」的幸福滋味。