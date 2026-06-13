農糧署協調濕穀調運 協助農友順利繳交稻穀

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

農糧署持續掌握災情，協助農民順利採收。（農糧署提供）

（另開新視窗）

記者陳建興／台北報導

水稻收穫期間易受鋒面、梅雨及颱風豪雨影響，造成稻穀集中採收，衍生濕穀烘乾量能吃緊情形。為協助農友解決濕穀烘乾及公糧繳交問題，農糧署已建立公糧濕穀調運作業模式，遇有烘乾不及情形，即時啟動濕穀調運至協力烘乾中心辦理乾燥作業，有效運用全國烘乾能量及倉容，紓緩農民排隊等候烘乾情形。截至6月12日止，115年1期稻作收穫期間，已協助調運2.2萬多公噸濕稻穀，目前各產區公糧收購作業均維持正常運作。

廣告 廣告

農糧署說明，臺灣1期稻作自5月中旬由屏東地區開始收穫，至7月下旬桃竹苗地區陸續完成收穫，收穫期長達2個月。近年稻作生產高度機械化，採收期集中，加上梅雨及颱風等天候因素影響，容易發生每日收穫量高於烘乾量能情形。濕穀如未能及時乾燥，品質易劣變，造成糧食損失。

為有效運用全國烘乾能量及倉容，農糧署於每期作前即輔導各公糧業者預先規劃協力烘乾業者，建立區域內及跨區濕穀調運機制。當個別地區因採收集中或烘乾量能吃緊時，即可即時協調鄰近烘乾中心分流處理，協助農友順利繳交稻穀。

農糧署表示，日前受鋒面及豪雨影響，農民考量天候風險，在強降雨前加速採收，並調度外地採收機具投入作業，相關收購業者除彈性調整收購時間外，並採二次烘乾方式提升處理量能；雖於豪雨期間，部分業者烘乾機及暫存筒容量接近或達滿載狀態，少數收購場所曾出現排隊等候情形，但已即時協調啟動區域內及跨區烘乾調度機制，有效紓解集中收穫期間之烘乾及倉容壓力。

建立協力烘乾機制，有效調度全國烘乾量能。（農糧署提供）

（另開新視窗）

目前雨勢趨緩，業者烘儲壓力獲得緩解，各地已恢復正常收購量能。農糧署並將視情況持續協調各公糧業者彈性調整收購時間，引導農友依序繳售，以減少等候時間，確保濕穀收購順利進行。

針對外界關注稻米災損情形，農糧署表示受損面積並未影響整體稻米供應。另有關媒體報導烘乾成本增加及稻米價格可能上漲議題，農糧署指出，近期因連續降雨導致部分稻穀含水量偏高，增加烘乾作業時間及成本，但整體採收、收購及供應作業均維持正常，後續稻米價格仍須視實際產量、市場供需及營運成本等因素綜合評估，目前尚無明顯價格波動情形。

農糧署表示，已責請各水稻產區公所持續掌握田間災損情形，並宣導農友善加利用「農產業天然災害現地照相APP」先行拍照存證，如符合天然災害查報規定者，將依程序辦理查報作業；另將視實際需求適時啟動收割機調度及災害穀收購等措施，協助農民順利完成採收作業，降低豪雨對稻作生產的影響。

農糧署進一步提醒，近期部分地區水稻已陸續進入收穫期，水稻應於成熟時適期收穫，稻穀穀粒飽滿、品質較佳，且水分含量較低，繳交公糧時可折算較多乾穀重量，農友可獲得較佳收益。適期收穫亦可避免因未熟青割造成含水率過高、增加烘乾時間及成本，或因未熟粒、青粒米比例偏高而影響公糧繳售資格。