農糧署南區分署推薦新年送禮水果 有安全產銷履歷蜜棗成首選

蜜棗也進入盛產期，棗樹上結實纍纍、口感甜脆可口，農糧署南區分署推薦消費者多選購有產銷履歷蜜棗，是送禮表達感謝的首選。（記者李嘉祥攝）

臺灣是國際著名的水果王國，生產溫帶到熱帶各項水果，消費者在不同時節均可享用當季國產水果，農曆春節腳步近，蜜棗也進入盛產期，棗樹上結實纍纍、口感甜脆可口，農糧署南區分署特推薦消費者可以多多選購品質優良、安全的產銷履歷蜜棗，是送禮表達感謝的首選。

農糧署南區分署表示，蜜棗是臺灣冬季主要農產品之一，也是春節送禮首選，114至115年期棗收穫面積1715公頃，主要產區為南臺灣，其中高雄市736公頃、屏東縣511公頃、臺南市262公頃，品種眾多，產期約12月下旬至清明節；此其蜜棗生長期間氣候適宜，品質優良，喜愛蜜棗脆甜滋味、分享親朋好友的您千萬不要錯過。

農糧署南區分署也進一步說明，為提供安全食材，分署鼓勵農民積極參與產銷履歷驗證，依循標準化作業程序，落實臺灣良好農業規範、公開自主管理資訊可追溯，並經由第三方驗證機構查驗合格，以提供消費者農產品安全的保障；消費者可透過掃描產品標示的二維條碼或至「產銷履歷農產品資訊網」輸入產銷履歷追溯碼，查詢到農產品經營者、驗證品項、驗證機構、驗證證書有效期間等公開資訊，讓您買到品質優良、安全又安心的蜜棗。

農糧署南區分署也推薦國產蜜棗，品質好、果形碩大飽滿有如小蘋果，並富含果糖、鉀、鈣、鎂、磷、維生素C、B群及膳食纖維等營養成分，年節將至，選購棗子送禮美觀大方，自家享用亦健康滿足，有送禮需求及想嘗鮮消費者可把握時機及早訂購，將國產健康美味的水果分享給親朋好友，另也提醒選購時以果蒂周圍果皮平滑無皺摺，果形飽滿，外表具光澤呈淺綠者為佳，保存時密封置入冰箱以維持新鮮，歡迎以實際行動支持在地辛勤的農友。