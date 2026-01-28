農糧署啟動穩定鳳梨釋迦產銷多元措施 採購年節首選國產鮮果

中國大陸提高鳳梨釋迦進口關稅至20%，再加上增值稅9%，導致臺東鳳梨釋迦外銷受阻，農業部農糧署已規劃海外拓銷獎勵，補助行銷國際新興高端市場海（空）運3-70元/公斤及相關附加獎勵，同時依據產地產銷情況，規劃啟動「擴大內需」、「多元加工」及「結構調整」等產銷穩定措施。目前農糧署已輔導產地農民團體與多元通路合作銷售，提供國人年節送禮與居家享用的最佳選擇，邀請大家一同享用國產鮮果的美好滋味。

鳳梨釋迦製成多元加工產品，結合既有及潛在外銷通路，擴大釋迦產品外銷。圖／農糧署提供

克服風災穩定供應 政府多元措施穩定農民收益

農糧署表示，本年期鳳梨釋迦全臺收穫面積共2,454公頃，臺東縣占99%，預估產量為1萬2,761公噸。受到去年楊柳颱風影響，今年期11-12月早期果量少，目前採收進度約2成，導致外銷啟動時間延後，且產期集中在1月下旬至2月下旬採收（春節前後）。面對即將迎來的採收高峰，農糧署已邀集農業部國際司及試驗改良場、產地農民團體、加工廠及通路商等單位，全面研訂產銷穩定措施。在擴大內需部分，已有多家農民團體與超商量販通路合作，自今年1月起陸續銷售，並透過「臺灣優果鮮販企業團購平臺」及「農良直賣所」等啟動企業團購；在加工方面，輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，突破檢疫障礙，擴大我國釋迦產品外銷；同時也持續推動轉作及品種更新，以平衡市場供需；在外銷方面，呼籲業者避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，以開拓多元高端國家市場。

廣告 廣告

農糧署於2月9日至12日在臺北希望廣場舉辦年節展售活動，支持臺灣優質農產品。圖／農糧署提供

國產鳳梨釋迦質優味美 正是年節最佳選擇

每年12月到翌年4月正是鳳梨釋迦產季，果品口感Q彈、甜中帶酸且富含營養，目前正值最佳賞味期。農糧署籲請國人與機關企業，無論是春節送禮或自家享用，可透過超市、超商、量販通路、臺灣優果鮮販企業團購平台（https://ofresh.atri.org.tw/）、農良直賣所（https://www.afasale.tw/）等多元通路採購。農糧署也訂於2月9日至12日在臺北希望廣場舉辦年節展售活動，邀請國人前往選購，共同支持臺灣優質農產品。

（農糧署 廣告）

更多台視新聞網報導

青花菜增加 價格波動 農糧署澄清：氣候造成集中採收

國產釋迦香氣滿點上市 甜蜜產季正式開跑

國產雜糧常備食品 美味營養隨時有