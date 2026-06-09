農糧署啟動香蕉收購加工 嘉縣里長楊石旭發起認購 轉贈弱勢

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嘉縣朴子市文化里長楊石旭透過社群平台發起香蕉認購活動，捐贈養護機構。(記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村、林中行∕綜合報導

香蕉盛產，市場供過於求。嘉義縣朴子市文化里長楊石旭透過網路平台發起認購活動；農糧署啟動收購加工措施，穩定價格，預計執行目標量三百公噸。

嘉義市果菜市場最新香蕉拍賣行情，平均交易價格從每公斤十六元下跌至十三元，換算每台斤不到十元，低於生產成本，蕉農面臨虧損壓力。楊石旭透過網路平台發起認購活動，號召民眾以實際行動支持農民，協助蕉農拓展銷路，轉贈沿海養護機構及低收入戶家庭。

為了穩定香蕉價格，農糧署南區分署啟動收購加工措施，預計執行目標量三百公噸；其中，黃熟香蕉收購價格每公斤十五元以上，青黃香蕉每公斤八元以上，依核定數量補助供貨單位、加工廠每公斤集運費二元，加工單位另可獲得每公斤二元加工處理費補助。收購期間至六月三十日，加工期間至七月十四日。

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另外，受極端氣候影響，花蓮縣瑞穗鄉文旦柚於開花期間遭遇氣候異常，導致授粉及著果情形不理想，造成部分果園結實率明顯下降。

瑞穗鄉長吳萬德九日率領公所團隊，會同縣府、農糧署東區分署及花蓮區農改場等單位，前往受災果園辦理現地會勘與災損鑑定作業，作為後續救助方案研議的重要依據。