農糧署嚴選在地鳳梨釋迦等秋冬季水果 後勤支援中華隊備戰

郭泓志推薦國產鳳梨釋迦及香蕉。（農糧署提供）

記者陳建興／台北報導

國產秋冬季水果已進入盛產期，雖去(114)年夏季受颱風侵襲影響部分果樹生產，惟透過農糧署的相關輔導措施，多數品項已完成復耕作業，並於近期逐漸恢復穩定生產。該署說明，感謝在中華職業棒球大聯盟(以下簡稱中華職棒)及所有教練、球員及工作人員的努力下，促使國人對於職業棒球賽事的參與日益提升，目前正值中華隊預備參加「2026世界棒球經典賽」訓練期間，爰與中華職棒合作，致贈國產時令水果供中華隊全體成員於訓練到比賽期間，都可以隨時補充營養及能量，同時支持棒球賽事以及臺灣農業，不僅是共襄盛舉，更期望國產水果能夠如同臺灣棒球，盡情地在國內外發光發熱。

廣告 廣告

農糧署說明，國內水果品項多元且栽培技術精進，香甜適口選購便利，適合於日常飲食中補充膳食纖維、維他命及礦物質，尤其正值最佳賞味期的國產鳳梨釋迦，果品口感Q彈、甜中帶酸且富含營養，與大目釋迦風味及口感不同，更是推薦給全體國人嚐鮮體驗。

農糧署表示，除嚴選目前盛產的鳳梨釋迦，並選用國家訓練中心周邊地區盛產的時令水果，如香蕉、番石榴(俗稱芭樂)及蜜棗，讓球員、教練以及工作人員可以隨時補給滿滿的營養，其中「WBC 國家隊心靈導師」郭泓志先生更是對於國產水果品質讚譽有加，表示將自行訂購享用。推薦所有消費者，隨時都可以在國內超商、超市、量販店、蔬果店、農會超市及電商平臺等通路輕鬆便利購買到優質的國產水果！一同支持臺灣農業，也為中華隊前進經典賽加油！

農糧署再次呼籲，每年12月到翌年4月正是鳳梨釋迦產季，請國人與機關企業，無論是春節送禮或自家享用，可透過臺灣優果鮮販企業團購平台（https://ofresh.atri.org.tw/），以及農良直賣所（https://www.afasale.tw/）等多元通路採購。農糧署也訂於2月9日至12日在臺北希望廣場舉辦年節展售活動，邀請國人屆時前往選購，共同支持臺灣優質農產品。