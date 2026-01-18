農糧署推動產銷履歷米加入學校午餐食材 守護學生食安亦促進產業升級

農糧署推動產銷履歷米加入學校午餐食材行列，除可守護學生食安，亦能藉由好米入場促進產業升級。（記者李嘉祥攝）

▲農糧署推動產銷履歷米加入學校午餐食材行列，除可守護學生食安，亦能藉由好米入場促進產業升級。（記者李嘉祥攝）

為提升學校用餐食米品質，農糧署於全國推動「產銷履歷食米」納入學校午餐，提供通過產銷履歷驗證食米供學校選購，撥售價格比照公糧以市價二分之一的優惠價格供應，也因採用溯源食材的推動，帶動銷售需求，吸引更多農民願意投入優質米生產，對環境形成良性循環，為校園午餐賦予友善環境的新附加價值。

農糧署南區分署表示，現供應的履歷食米均為國內稻米產銷契作集團專區所生產，生產過程遵循規範、有第三方驗證機構把關，且品質規格符合國家標準CNS白米二等標準，安全及品質都有保障；學校每個月可以透過學校午餐食米線上申購平台，按所需產銷履歷食米量進行申購，經當地分署審查通過後，憑提貨單據前往供貨業者倉庫提領或使用廠商的配送服務，方便又快速；為免增加家長負擔，農糧署以市價一半的價格供應食米，價差由農糧署補貼吸收，讓學生可以以平實價格，吃到優質好米。

農糧署南區分署指出，學校午餐食米配合採用國產可溯源食材政策，除可讓孩子吃得更安心，亦能帶動產銷履歷食米市場需求量擴大，穩定的銷售通路也能吸引更多農民願意投入種植優質好米的行列，進一步促進稻米產業提升，並使農業與環境永續平衡。