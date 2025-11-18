農糧署推廣國產水果 年底將推3新繪本向下扎根 (圖)

雲林縣 / 綜合報導 雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽15日開始起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽相隔109年，首度南下台南，今（17）日早上從新營太子宮出發，沿途行經好幾間宮廟，晚上到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來排隊「鑽轎腳」，盼能透過媽祖的庇佑，祈求平安。好幾名轎班人員把鑾轎扛上肩，要將黑面三媽抬出宮廟，現場湧入大批信徒共襄盛舉，媽祖鑾轎停放定點後，排隊鑽轎腳的信徒，一個接一個，一度看不到盡頭，有人一揪，就是上百位信徒一起來。信徒說：「我們差不多5、6百人來，我們13，14台遊覽車，還有人自己開車來，很開心，因為他們都沒有來過這邊，接到這個消息然後就問路線要怎麼走。」還有信徒從台北開車南下，預計要跟著媽祖遶境十天，車上載著機車，方便行徑鄉間小路時可以持續跟隨媽祖，信徒說：「(走到哪睡到哪就對了)對，找地方睡。」雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，11月15日起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽自1916年以來、相隔109年後首度南下台南，北港朝天宮主委蔡咏得說：「我們三媽北港遶境的時候只有在北港，從來都沒有到外縣市，只有到台南府城，所以大家都很期待。」17日早上，媽祖從新營太子宮出發，行經五間厝乾隆廟、鐵線橋通緝宮，下營上帝廟一路到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來，明（18）日則是從麻豆代天府、一路到西港慶安宮，19日則會從慶安宮到鹽行天后宮，20日到23日，預計會前往北區、中西區、安平區等地區。主持人說：「祈求國泰民安，風調雨順。」相隔109年，北港朝天宮再度南下，不只是宗教盛事，更是文化傳承的重要象徵，信徒盼能透過媽祖的護佑，祈求風調雨順，國泰民安。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前