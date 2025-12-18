農糧署攜手產學研推國產蔬菜加工 盼提升競爭力

（中央社記者蘇木春台中18日電）農業部農糧署與產學研單位合作，利用科技開發多項國產蔬菜加工產品，今天舉辦成果發表會。農糧署說，期盼技術應用不只健全糧食安全韌性，也提升國產蔬菜競爭力及供應穩定性。

發表會今天在台中舉辦，邀請藝人李易示範5分鐘內，完成國產加工蔬菜料理，並展示各種國產蔬菜加工技術突破成果產品。

農糧署中區分署長陳尚仁表示，農糧署與嘉義大學、中興大學及宜蘭大學展開跨校合作，針對國產重要蔬菜輔導業者導入「高值化加工技術」，開發出溯源半成品、即食產品及常備食品等多樣化應用，相關產品也將在各大通路上架。

陳尚仁提到，透過「破壁欄柵技術」、「個別急速冷凍結合電磁保鮮技術」以及「高靜水壓」等科技，穩定國產蔬菜產銷調節，更大幅突破傳統鮮食保存的瓶頸，維持食材新鮮口感與營養，不只健全糧食安全韌性，也提升國產蔬菜市場競爭力及供應穩定性。

農糧署說明，嘉義大學團隊運用產銷履歷高麗菜，研發出可常溫保存、兼具風味與脆度，具外銷潛力的「常溫韓式高麗菜泡菜」；中興大學團隊則輔導業者，將青花菜、牛番茄及芋頭轉化為高品質溯源原料，開發常溫寶寶粥、牛番茄凍乾及青花椰脆片等多樣化常備食品。

此外，宜蘭大學團隊則致力地方特色轉型，協助業者將青蔥與金針花創新開發多元產品，有冷凍三星蔥、蔥香蜜及金針米鬆餅粉等產品，提升在地作物的附加價值與市場辨識度。（編輯：李淑華）1141218