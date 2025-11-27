農糧署東區分署攜手宜蘭縣農會12/2鮮饗宜蘭農舖辦理全國稻米達人獲獎米推廣活動-花枝招展米食創意體驗

農糧署東區分署攜手宜蘭縣農會訂於十二月二日鮮饗宜蘭農舖辦理全國稻米達人獲獎米推廣活動-花枝招展米食創意體驗，即日起線上報名，歡迎踴躍參加!（農糧署東區分署提供）

農糧署東區分署攜手宜蘭縣農會訂於十二月二日星期二在鮮饗宜蘭農舖辦理全國稻米達人獲獎米推廣活動-花枝招展米食創意體驗，活動除表揚一一四年全國稻米達人競賽宜蘭縣獲獎農友，亦結合由林錦成主廚帶領之米食文化導覽與手作料理教學活動，讓民眾對於米食有更多的了解，強化對優質米的認識。參加體驗活動者即獲得達人米禮盒，期望帶著達人們的米，與親友分享達人的用心!即日起可透過QRcode掃碼（https://forms.gle/D9dvxF5oeL3zz8qP6)線上報名並酌收每人二00元活動費用，報名額滿為止計一OO人，歡迎踴躍參加!

稻作產業輔導成功，蘭陽稻米達人獲佳績。東區分署說明，宜蘭縣農友參加一一四年全國稻米達人競賽再獲佳績，分別由冬山鄉農會馬啓亮獲香米組銅牌獎、三星地區農會鄭于萱獲非香米組銅牌獎、五結鄉農會方福在獲香米組佳作獎及宜蘭市農會葉錫濱獲非香米組佳作獎，獲獎殊榮一方面係對農友的高度肯定，另方面亦為稻作產業輔導的具體成果。

東區分署表示，農糧署近年大力推動產銷履歷驗證制度、有機驗證含轉型期、友善耕作以及稻米產銷契作集團產區等政策，輔導農友種植優質水稻品種，透過制度化的生產與田間管理、合理化的肥培管理、友善生態環境的方式耕作，以及讓消費者可透過溯源條碼了解產地狀況，增加對食品安全與品質認證的信任度，提升集團共享產製儲銷資源效率，強化品牌米推廣效益，進而回饋生產端，激勵農友不斷精進栽培管理，讓家家戶戶都能吃到優質好米。

米食手作體驗活動，邀請民眾共襄盛舉。東區分署再次說明，輔導宜蘭縣農會辦理此次米食文化推廣活動，特別邀請林錦成主廚進行現場教學製作茶香櫻花蝦拌飯、花枝招展珍珠餅，參加者可獲得全國稻米達人米兌換券一張及鮮饗農舖一00元抵用券一張，即日起可透過QRcode掃碼(https://forms.gle/D9dvxF5oeL3zz8qP6)線上報名並酌收每人二00元活動費用，報名額滿為止計一OO人，歡迎踴躍參加!