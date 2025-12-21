農糧署東區分署輔導三星地區農會 三星蔥米漢堡 宜蘭農產加工新亮點

農糧署東區分署輔導三星地區農會推出「三星蔥米漢堡」，打造宜蘭農產加工新亮點。



（圖：農糧署東區分署提供）

（圖：農糧署東區分署提供）

由農糧署東區分署輔導三星地區農會攜手喜生食品共同研發之「三星蔥米漢堡」日昨上午在三星青蔥文化館正式舉辦上市記者會，象徵宜蘭地區農產加工、品牌行銷與地產地消推動邁入新紀元。農糧署東區分署表示，「三星蔥米漢堡」為農糧署「輔導國產農產品創新行銷計畫」的重要成果之一，透過該分署輔導，產品以產銷履歷米板導入、利用冷鏈設備建置及加工技術優化，創立品牌定位，打造兼具美味、便利與安心的在地特色食品。宜蘭縣代理縣長林茂盛、農糧署東區分署副分署長陳吉村、縣府農業處長李新泰共同出席。

多管齊下強化蔥產業韌性推動加工加值與品牌行銷。農糧署東區分署表示，三星蔥為宜蘭具代表性的農特產品之一，近年受極端氣候與病蟲害影響，生產面臨挑戰。為穩定供應，該分署推動多項輔導措施，包括建立健康種苗繁殖體系、推動移地育苗、水耕與智慧型溫網室建置，並導入冷鏈設備以調節供需。目前通過三星蔥產銷履歷驗證面積已達九十四公頃，充分提升食用安全與市場信任度；東區分署強調，「三星蔥米漢堡」上市，不僅展現加工加值成果，更代表宜蘭農業逐步走向智慧生產、品牌化與市場策略化的重要里程碑。未來將持續協助各產業推動加工應用、擴大產銷履歷驗證，並結合觀光場域與社群行銷，形塑「產地×加工×行銷×觀光」的多元價值鏈，協助在地農產品提升競爭力，帶動農民收益並推動宜蘭農業永續發展。

在地食材結合創新加工打造宜蘭特色米食料理。農糧署東區分署指出，「三星蔥米漢堡」以產銷履歷米製作米板，香Q紮實、來源透明，並結合宜蘭代表性的三星蔥，其香氣濃郁、清甜不嗆辣，搭配獨家調製醬汁，層層堆疊出兼具地方特色與創新風味的米食料理。產品提供牛肉與雞肉兩款口味，僅需加熱即可快速享用，方便又安心。東區分署進一步說明，目前「三星蔥米漢堡」已於三星青蔥文化館正式販售，民眾亦可透過三星地區農會網路商城（https://www.eshop-sunshin.org.tw/）線上選購，使旅客與消費者能以更便捷的方式取得在地加工新品，未來，將搭配觀光推廣、社群行銷與農旅整合，使宜蘭農產行銷從產地延伸至餐桌，強化消費者認同與市場黏著度，支持宜蘭農業與三星蔥產業永續發展。