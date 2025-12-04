農糧署東區分署輔導成立「礁朋友農村社區小舖」 打造地產地消新據點 啟用

由農糧署東區分署輔導礁溪鄉農會成立之「礁朋友農村社區小舖」正式開幕亮相，象徵礁溪地區農業推廣、友善耕作與在地行銷邁入新階段。（農糧署東區分署提供）

▲由農糧署東區分署輔導礁溪鄉農會成立之「礁朋友農村社區小舖」正式開幕亮相，象徵礁溪地區農業推廣、友善耕作與在地行銷邁入新階段。（農糧署東區分署提供）

由農糧署東區分署輔導礁溪鄉農會成立之「礁朋友農村社區小舖」今（四）日上午正式開幕亮相，象徵礁溪地區農業推廣、友善耕作與在地行銷邁入新階段。農糧署東區分署表示，「礁朋友農村社區小舖」為「設置農村社區農產品銷售據點計畫」成果之一，透過該分署輔導，小舖完成品牌視覺導入、冷鏈設備建置、展示動線優化及多元產品整合，打造兼具展售、教育、導覽與文化詮釋功能的農村推廣據點。東區分署強調，希望小舖成為旅客認識宜蘭農業的第一站，也成為支持小農、友善生產與永續消費的重要力量，逐步累積農村品牌能量，為地方農業注入長遠而穩定的發展動能。

未來，小舖將搭配節令促銷、農村導覽與食農教育課程，使農產行銷從陳列展示延伸至體驗與互動，強化農產品識別度與消費黏著度。觀光結合農產體驗 小舖成為遊客認識宜蘭農業的第一站。

農糧署東區分署指出，小舖所在地段鄰近旅宿商圈與熱門景點，具高度能見度與旅客便利性，有利農產品直接接觸市場。小舖除提供礁溪代表性作物如茭白筍、番茄、甕菜及特色加工品外，也展售宜蘭縣各鄉鎮具產銷履歷、有機友善或生產追溯標示的安心農產品，呈現產地多樣性與食材文化。透過展示農友故事、產地風貌與季節農產特色，讓小舖不僅是採購場域，更是讓遊客理解農業價值、看見耕作精神與感受土地文化的重要入口。

持續輔導提升品牌化 強化小農與產業鏈接能力。農糧署東區分署表示，「礁朋友農村社區小舖」啟用，不僅象徵展示空間建置完成，更代表礁溪農業產銷模式逐步走向系統化、品牌化與市場策略化的重要里程碑。未來該分署將持續協助農會導入更多安心農產品，同步推動產業行銷、品牌定位及農旅整合，有效提升產業運作效率與市場能量。