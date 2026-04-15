農糧署東區分署：肥料庫存足 實名制購買勿囤積

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）中東衝突，農糧署監控國際原料價格，協助國內肥料業者吸收部分漲幅，穩定供應。農糧署東區分署指出，東部1期化肥至3月底還有300公噸陸續釋出並持續進儲，農友不必囤積。

農糧署東區分署今天表示，因應春耕穗肥需求高峰，自3月中旬起請農會陸續釋出化學肥料疏運庫存，且台灣肥料公司及民營廠商製肥生產線均運作正常，製肥原料庫存足以支撐生產至民國115年底。

農糧署東區分署說，各項製肥原料補給來源多元，供應鏈韌性十足，請農友依耕作需要配合購肥實名制政策，不僅能享有運費補助，也能有效杜絕不肖業者囤積居奇或坐地起價。

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此外，因應國際製肥原物料行情上漲，農糧署持續辦理「肥料漲幅補貼」措施，以平穩國內肥料價格及供需，並減輕農友負擔，請農友安心勿搶購、不囤肥，確保達到施肥效果。

農糧署東區分署表示，東部地區115年1期化學肥料疏運庫存進儲814公噸，截至3月底尚有300公噸陸續釋出並持續滾動進儲，農友「現買現用」最安心，毋須囤積，以免造成肥料受潮變質。

農糧署東區分署強調，將持續緊盯轄內肥料供需狀況，並加強辦理各地肥料進出貨配銷、經銷點售價、銷售及庫存查察作業，並重申，肥料供應鏈與價格補貼機制運作健全，農友維持理性採購，以確保肥料品質及施肥效果，共同維護國內肥料市場的長期穩定。（編輯：陳清芳）1150415