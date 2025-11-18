農糧署花卉展進駐北中高 教您變身「花卉訓練師」

花卉城市‧幸福出發」啟動儀式。（圖：農糧署提供）

為擴大民眾認識國產花卉與應用情境，拓展花卉多元消費市場，以強化產業韌性，農業部農糧署輔導花卉產業公協會在臺北、臺中、高雄的主要交通節點推出「花卉城市‧幸福出發」公共場域布展活動，透過蝴蝶蘭、火鶴等國產花卉以沉浸式展示與互動遊戲，鼓勵民眾融入花卉日常生活、感受花花世界的幸福。

農糧署表示，公共布展活動舉辦至12月28日，於臺北、臺中及高雄主要交通節點接力展出共9場次，活動設計以「花卉走入生活」為核心理念，展布蝴蝶蘭、火鶴、洋桔梗及觀葉植物等國產花材，透過花卉生活應用展示、互動體驗及便利購花資訊，讓民眾在通勤或移動過程，近距離感受花卉帶來的幸福氛圍並購花美化居家。該署說明，除平日的展示外，各展覽節點在周末更推出假日限定趣味互動遊戲，邀請民眾追蹤國產花卉最新資訊，並透過寓教於樂的方式，化身「花卉訓練師」學習蘭花的養護知識，讓活動效益延伸到家庭。

農糧署指出，雖然我國花卉產業受到美國關稅影響，為強化整體競爭力，該署除結合高人流公共場域布展與跨域行銷外，並持續推動建構新興銷售通路、花卉啟蒙課程及舉辦大型國際花展等活動，多元管道拓展內需市場推動「用花成習慣、生活更幸福」的理念，讓國人更輕鬆、更頻繁地在生活中親近花卉、使用花卉，一同感受花卉帶來的幸福力量。