農糧署表揚農產行銷貢獻卓著企業及團體 玉山銀3度獲殊榮

▲農業部長陳駿季（左）頒發獎座，由玉山銀行個金總處資深副總林榮華（右）代表受獎。

農糧署於日前舉辦「114年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」表揚活動，玉山銀行以「串連產官學金永續共好圈，促進食農價值鏈永續發展」實踐成果，第三度自眾多企業中脫穎而出獲此殊榮，且為本屆唯一獲表揚的民營銀行，展現玉山深耕永續領域，整合產、官、學合作夥伴與金融支持，全方位促進食農價值鏈永續發展的積極承諾。

面對氣候變遷、生態失衡與糧食安全等全球性挑戰，永續食農不再只是單一產業的課題，而是牽動環境永續、生產溯源與產業韌性的重要關鍵。玉山長期支持政府政策，積極結合產業技術、學術研究與金融資源，共築產、官、學、金「永續食農共好圈」，以兼具創新與系統性的思維，一同推動食農價值鏈上、中、下游的永續升級與轉型。

玉山深知金融業在資本運作中扮演關鍵中介角色，應積極引導資金投入對自然具正向影響的經濟活動，自103年「玉山瓦拉米計畫」開始，十餘年來攜手玉山國家公園、慈心基金會與銀川永續農場，協助在地部落農友永續轉型；借鑒此實務經驗，玉山進一步結合金融專業，推出「Farm to Table永續食材價值鏈」金融服務，透過專屬金融方案與資源整合，鼓勵上、中、下游採行永續生產與流通模式，並結合信用卡消費活動引導市場需求，形成從生產到消費的循環推動機制，打造具韌性的食農生態系。