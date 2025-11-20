農糧署輔導銀柳產業 促成十萬支採購案

「宜蘭優質銀柳企業十萬支採購見證儀式」，鍠麟機械有限公司承諾採購銀柳十萬支，雙方完成正式簽約。（農糧署提供）

農糧署近年輔導銀柳產業升級轉型，透過產地管理、跨域整合、品牌推動及市場行銷等，逐步落實銀柳產業永續發展藍圖。在該署東區分署輔導下，明慶農產運銷合作社於一O九年成立「三星鄉花卉產銷班第十五班」，主力生產銀柳切花、盆花、龍柳及多元加工產品。該產銷班於一一四年自全國五四00餘個產銷班中脫穎而出，榮獲「全國十大績優農業產銷班」，是宜蘭花卉產業的重要里程碑；一一四年度東區分署更協助辦理花卉教育拓展行銷，促成企業實踐ESG精神，簽訂多項永續農業合作備忘錄，於今（二十） 日在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區舉辦「二O二五宜蘭優質銀柳企業十萬支採購見證儀式」，鍠麟機械有限公司承諾採購銀柳十萬支，雙方完成正式簽約，並在產、官、學共同見證下，象徵宜蘭銀柳正式跨入規模化採購與品牌合作的新里程碑。

政府輔導與企業投入並進，柳產業邁入規模採購新階段。農糧署東區分署說明，三星銀柳因得天獨厚的地理條件，在全盛時期種植面積高達一二0公頃，占全臺產量八成以上，是宜蘭代表性花卉作物。然而，受國際低價競爭及人力成本增加影響，產業一度萎縮，種植面積於一O九年銳減至三十五公頃。

該署東區分署表示，銀柳象徵宜蘭在地文化及繁盛意象，企業此次參與採購不僅是支持在地農業，更期望發揮拋磚引玉效果，鼓勵更多民間力量投入，共同推動家鄉農業永續發展。活動除採購簽署儀式外，亦安排「銀柳手作DIY體驗」，讓企業及與會來賓親身感受銀柳在文化、節慶佈置及生活美學中的應用價值。活動現場亦展示不同品項、等級與加工運用成果，展現宜蘭銀柳多元發展潛力。

農糧署：持續推動技術升級、品牌深化與跨域合作。農糧署東區分署長林美華表示，銀柳不僅是節慶花材，更具備文化象徵、品牌魅力及加工應用潛力。此次採購案顯示產業輔導方向正確，也代表宜蘭銀柳已具備品牌精神、品質穩定性及市場拓展條件。林分署長再次表示，未來該分署將持續協助合作社及產銷班推動技術提升、加工開發、文化整合與外銷布局，並以銀柳為示範案例，複製至其他地方特色作物，打造可循環、可擴散的永續農業推動模式，期能讓宜蘭花卉產業在國內外市場占有一席之地，並持續提升競爭力。