「農系馬吉(攏是麻吉)厚禮逗陣」新北動保處馬年回饋大放送守護毛寶貝一整年

新北市府動保處與汐止下街福德宮跨界合作，推出民眾認養犬貓三重好康活動。 （新北動保處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

春節走春到廟宇點燈祈福是許多市民的傳統習俗，隨著友善動物觀念盛行，新北市府動保處今年結合馬年意象，推出「馬上有健康」防疫活動，整合轄內九間提供寵物平安燈服務的宮廟供飼主為家中愛寵點燈，飼主憑寵物平安燈收據，即可帶寵物前往動保處免費施打狂犬病疫苗。

動保處表示，新北轄內提供寵物平安燈服務的九間宮廟分別為：新店福宸宮、板橋接雲寺、新莊慈祐宮、中和受鎮宮、三峽廣行宮、秀朗聖安宮、汐止下街福德宮、樹林濟安宮及三峽廣行宮，邀請飼主為愛寵祈求新年平安。

汐止下街福德宮主委高睿勳表示，廟方因應信眾需求，自行設計寵物專屬平安燈與符令，並由虎爺將軍坐鎮守護，並提供專業的寵物收驚服務。

為鼓勵民眾認養犬貓並迎接馬年，動保處與汐止下街福德宮跨界合作，推出三重活動，第一重「農系馬吉（攏是麻吉），厚禮逗陣」二月十九日（初三）於淡水天元宮活動現場成功認養者，即可獲得價值千元的認養嫁妝，並加碼贈送限量寵物平安燈一座（限額十盞）。第二重「狗來富貓來起大厝」二月二日至三月卅一日於新北轄內八間動物之家成功認養者，即可參加平安燈抽獎活動（共廿四名）。第三重「馬吉（Match）在一起」二月二日至三月卅一日至市府動保處臉書貼文按讚，下方上傳毛寶貝照片、標註二名好友並留言指定口號「農系馬吉（攏是麻吉），厚禮逗陣」，即有機會抽中汐止下街福德宮寵物平安燈（共十六名）。

動保處表示，飼主可多加利用平台，給每一隻毛寶貝一個溫暖、幸福的家，同時落實飼主責任，共同營造友善、智慧的寵物認養環境，盡早認養還能幫毛寶貝點平安燈保庇一整年。