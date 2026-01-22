農耕機具春耕帶泥上路 屏東3週12件陳情最高罰6千

（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣正值第一期稻作翻耕時節，部分農耕機具未清洗就駛進道路，造成泥塊污染路面；統計3週以來，接獲12件陳情案，環保局強調，涉違反廢清法，最高可處6000元罰鍰。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣為典型農業縣，正值第一期稻作翻耕時節，部分農耕機具結束田間翻耕作業後，未經妥善清洗就駛進道路，尤以春耕季節較為嚴重，不僅污染路面造成揚塵，且易造成機車騎士摔車受傷。

環保局表示，統計今年至21日，已接獲12件民眾陳情案，近期已派員於熱區勤查，並透過邀集各地公所、村里長、農民及代耕業者進行宣導，也實地示範清洗作業。

環保局強調，農耕機具夾帶泥塊污染路面行為，已違反廢棄物清理法規定，一經查獲將處行為人等最高新台幣6000元罰鍰；違法行為人若不配合稽查人員取締作業，稽查人員則將通報警方行使必要強制作為。

另外，農耕機具須懸掛車牌才可駛入一般道路，且要遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1150122