農耕誤裝一般電錶遭誤漲電價 農業部：從農所需用電，都可申請補正

張嘉郡。資料照



記者周志豪／台北報導

電費去年底再調漲，但凍漲農漁用電。但國民黨立委張嘉郡今反應，不少農民陳情，疑因電錶申請問題遭誤漲，導致底度費翻漲3倍，籲農業部協助農民改正，落實減輕農民負擔。農業部長陳駿季應允，補正不會有截止時間。

陳駿季表示，只要真正從農（符合農作、農用原則）所需用電，都可申請補正，農業部協助也不會有截止時間，隨時有新增都可重新申請，將指示相關單位重新公告申請資格與流程，並透過系統告知農民補正。

廣告 廣告

張嘉郡指出，台電去年9月調漲電價，除一般電費以外，底度費也調漲，原本每個月的基本電費是33.6元（一期67.2元），如今漲成每個月100元（一期200元），等於漲了3倍。

張嘉郡表示，務農就是看天吃飯，有節氣、也有休耕，對農民來說，有可能一年某幾個月是完全沒用電，底度費調高對沒耕作即沒有收入的農民來說是一筆不小的負擔。

張嘉郡表示，很多農民當初申請電錶時是透過水電行幫忙申請，沒申請農業用電，而是申請到一般用電，如今因底度費調漲而遭誤漲，希望農業部協助制定SOP，只要符合農地農用的農業用電資格，就協助農民申請補正。

更多太報報導

詐團又出新招！偽裝台電稱「電費帳單算錯」退款 千萬別做一事

教育部研擬分級補助大專電費 節電差將追回補助

鄭麗文不只欠繳國民黨公職責任額 遭爆2002被開除民進黨籍也沒繳黨費