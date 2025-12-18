社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

開心農場變成兇殺現場！新北市林口（18日）上午發生一起兇殺案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被同一個農場裡的59歲「農友」砍了四刀，送醫不治，嫌犯疑似認為阿伯在灑農藥的過程中，噴到他的農作物，才引發殺機，行兇後逃逸四小時，遭到警方逮捕。

獲報發生命案，警車沿路鳴笛，十萬火急進到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的。」報案民眾趕緊帶著員警來到兇殺現場，只見菜園入口處的地面上，血跡斑斑，警方趕緊拉起封鎖線，進行調查。民視記者洪巧璇：「實際回到事發現場，當時死者就是騎著他機車，早上來到菜園沒有想到卻遇上嫌犯，兩人過去就曾因為種菜問題有嫌隙，於是嫌犯一看到他就直接持刀攻擊。」附近民眾變音處理：「種菜兩個阿伯打架，有一個受傷啦好像是這樣，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」

菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，根據了解，78歲陳姓死者跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，自己種、自己吃，但就在日前，嫌犯看到被害人在灑農藥，認為對方的農藥，噴灑到自己的農作物了，害他吃到有農藥的蔬菜，還害死他種的苦瓜、絲瓜，於是埋怨在心，兩人在菜園巧遇時，嫌犯就拿出隨身攜帶的30公分長的水果刀攻擊，刺死被害人。死者友人：「他人真的很好啦都不會跟人計較，你如果說要做什麼他都答應你，真的很好死得很冤枉，冤枉冤枉死的真的。」









偵查隊副隊長楊世彬：「於案發內4小時，將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後將依殺人罪，移送新北地檢偵辦並建請羈押。」為了一點種菜的小問題，就氣到砍死農友，開心農場沾染血色，成了拉起鎖線的兇殺現場。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：農藥噴到我的菜！ 林口莽男砍78歲農友4刀 逃逸仍被捕

