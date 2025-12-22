農藥所「一站式 GLP 整合毒理服務」 15年把關560案農藥、食品安全

農藥所指出，作為政府技術後盾，實驗室不僅提供專業試驗服務，更建立並導入國際最新毒理試驗方法的重要責任，積極協助主管機關修訂相關法規，確保我國農藥及相關產品的安全標準始終與國際同步。（圖／農業部）

農業部農業藥物試驗所GLP實驗室，是國內產品安全體系中關鍵且不可或缺的角色，農業部說明，該所的誕生係因早期在審查農藥登記時，要求業者繳交嚴謹且具公信力的毒理試驗報告，為了支援國內業者能就近、且依循國際高標準完成這些關鍵測試，農藥所GLP實驗室在2010年應運而生，成為國內首個符合優良實驗室操作（Good Laboratory Practice）規範的國家級研究機構，扮演各相關產品的隱形守護者。

農藥所指出，作為政府技術後盾，實驗室不僅提供專業試驗服務，更建立並導入國際最新毒理試驗方法的重要責任，積極協助主管機關修訂相關法規，確保我國農藥及相關產品的安全標準始終與國際同步，如今農藥所推動「一站式 GLP 整合毒理服務」，涵蓋領域廣泛，包括農藥、農用微生物(如光桿菌)、新興食材(如荖葉)、健康食品、動物保健品、環境用藥以及工業化學品。

廣告 廣告

農藥所提到，實驗室成立至今擁有超過15年GLP認證的豐富經驗，接案數已超過560案、出具達1200件報告，且是國內唯一可執行蜜蜂毒性測試的單位，所有可提供服務的測試均嚴格依循國際規範，測試項目涵蓋6項急性毒性、重複暴露毒性、出生前發育毒性(或稱畸胎毒性)等毒性試驗、4項致變異性、以及淡水魚類、水蚤、蜜蜂等水域及陸域生物環境毒性等二十餘項測試，確保毒理數據具備最高科學標準與可靠性，為產品上市提供堅實的安全證據。

農藥所表示，該所在推廣科學精確與倫理責任的同時，積極實踐「3R 原則」（取代、減量、精緻化），引領國內首次出版「3R」急毒性試驗專書，推動採用重建人體皮膚模型與細胞培養等替代方法，減少動物實驗，提升試驗的倫理標準與重現性。

農藥所強調，未來將擴大提供多元3R替代試驗服務，協助業界以更人道、有效率的方式落實安全評估，與國際安全標準同步接軌，並憑藉嚴謹的科學精神與國際標準的專業實力，持續為政府法規執行提供技術支持，以及秉持專業與責任，持續優化產品安全體系，打造更安全、永續的生活環境。

更多中時新聞網報導

48歲崔江姬1打4 首戰動作戲

孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆

米可白穩交孫綻 怕閃婚嚇壞經紀人