農藥減量 高雄農改場聚焦研究細菌蛋白獲進展

（中央社記者汪淑芬台北5日電）農業部高雄區農業改良場響應國家「農藥減量」與「食安五環」政策，聚焦研究細菌蛋白Harpin，近期在應用上獲重大進展。

高雄農改場今天發布新聞稿表示，近年來全球氣候變遷加劇，作物病蟲害難以掌握，傳統化學農藥不僅面臨抗藥性瓶頸，農藥殘留與食安問題更是倍感壓力。

高雄農改場為響應國家「農藥減量」與「食安五環」政策，致力開發環境友善植物保護資材，針對棘手的作物軟腐病與病毒病害尋找解方，聚焦研究細菌蛋白Harpin，近期在應用上取得重大進展。

高雄農改場場長羅正宗說，Harpin是許多革蘭氏陰性細菌可分泌的一類蛋白質，雖不具直接的殺菌力，卻能誘導植物抗病及免疫反應。

高雄農改場指出，國際研究顯示，Harpin兼具促進光合作用、根系發育及開花結果等功效，歐美地區已有相關產品問世，且被應用於防治真菌、細菌及病毒病害。根據美國國家環境保護局（EPA）資訊，這類產品對人畜安全，為環境友善的植物保護資材。

高雄農改場正試驗將Harpin用於處理台灣外銷旗艦作物—蝴蝶蘭的細菌性軟腐病，因這類病害在蝴蝶蘭長途運送過程中極易發生，且易造成嚴重損失。實驗結果顯示，蝴蝶蘭施用Harpin蛋白（1000倍稀釋）7天後，細菌性軟腐病發生輕微，防治率可達75%以上。

另外，目前一旦感染即無藥可醫的甜椒微斑病毒等病毒病害，應用Harpin處理，也展現優異防治成效。

高雄農改場表示，未來將持續開發Harpin量產技術，並執行功效驗證，讓其成為保護植物的「魔法武器」。（編輯：張雅淨）1150105