農試所歷經11年培育 「台農88號」耐熱香米新品種上市

農業試驗所歷經11年的努力，培育出耐熱香米新品種「台農88號」。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕氣候變遷挑戰糧食的生產與安全，農業部農業試驗所研究人員，歷經11年的努力，培育出耐熱香米新品種「台農88號」，具有耐熱、品質佳、產量穩定等優點，耐熱能力優於目前栽培面積最廣的「台南11號」水稻，今天並進行技術轉移簽約，將推廣給業者和農民種植，現場也展示病蟲害智慧監測與友善防治資材，以及友善農產品加工加值成果。

農試所表示，在氣候變遷加劇、生物多樣性快速流失及全球糧食安全風險日益嚴峻的今日，台灣農業正處於關鍵轉型期。高溫、乾旱、水澇及病蟲害等不斷衝擊農業生產，農作物的產量與品質都受到影響。稻米是台灣重要的農產品之一，廣大的種植面積，使其在碳減排、節水、地下水涵養、生態韌性及永續循環上都扮演著重要角色，成為農業政策推動的要角。

農試所表示，在賴明信博士帶領研究團隊努力下，以具有淡雅芋頭香的「台農74號」香米，和產量高的「台南11號」水稻進行雜交，前後歷經11年的培育，以及2年的田間試種，成功培育出品質佳、產量穩定的稉型香米新品種「台農88號」，之前已在台中外埔區試種，今天並進行技術移轉簽約，未來也將開放技轉。

農試所表示，「台農88號」烹煮出來的米飯油亮光澤，口感Q彈有嚼勁、甜度高並帶有芋頭香，深具市場潛力。在高溫檢定圃中，於穀粒充實期間面對持續性39℃高溫，其穀粒稔實率減損程度較目前栽培面積最廣品種「台南11號」少23%，米粒白堊質率也少13%，顯示台農88號的耐熱能力優於「台南11號」。

此外，台農88號同時具穩定抗病性，可減少防治資材使用，有利於友善耕作制度。在肥水管理上，台農88號的氮肥利用效率較主要品種提升7%，灌溉用水節省約19%，並可同步降低甲烷排放量，有助於推動低碳稻作。

農試所今天同步展示「葉稻熱病警示技術」與「褐飛蝨AI警示技術」。前者利用無人機與多光譜影像，能提前7至10天發現感病植株；後者採用手機搭配AI辨識，預警準確率逾8成。兩項技術有利於農民掌握最佳病蟲害防治時機，可降低農藥使用並提升友善栽培效益。另結合Bio-IPM防治策略，以生物性資材如液化澱粉芽孢桿菌、中和亞磷酸、黑修羅與白殭菌等，將提供更安全有效的整合性病蟲害管理。

