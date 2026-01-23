農試所開發智慧型LED燈滅蟲技術 解決菇類蟲害

（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣菇類年產值超過新台幣122億元，占整體蔬菜產值約1/6，栽培過程中的病蟲害是一大困擾。農業部農試所新開發的「菇舍智慧型LED燈滅蟲技術」，透過非農藥方式解決菇類蟲害。

農業部農業試驗所今天發布新聞稿，不同菇類在栽培過程中都可能遇到病蟲危害，其中以洋菇最常受到「蕈蚋」侵擾，蕈蚋不但會啃食菇體與菌絲，導致產量和品質降低，還會把菇蟎和病原帶進菇舍，讓農民備感困擾。

農試所指出，考量食品安全，以非農藥方法防治病蟲害也愈來愈受關注，新開發的「菇舍智慧型LED燈滅蟲技術」已取得中華民國新型專利，證實可有效降低菇類害蟲，不但節省能源，還有助提升菇類產量與品質。目前已開放徵求廠商技術授權。

農試所介紹「菇舍智慧型LED滅蟲技術」，就像菇舍裡的智慧守門員，可根據害蟲偏好的特定光譜，打造專屬的LED誘蟲燈，有別於UV光，不論對人或環境都更安全；其次，集蟲網具防逆逃功能，讓小型害蟲被吸進後，不易再逃出；設備還具有能量測害蟲重量變化的感測器，且可將資料透過手機或網路傳給管理者，方便遠端監控管理。

農試所研究團隊也與工業技術研究院透過科技農工跨域合作，將「智慧型LED燈滅蟲技術」與工研院研發的側置式風扇捕蟲裝置，組成「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」；經過與其他洋菇菇舍中常見的3種滅蟲燈進行防治效果比較，結果顯示，新模組的捕蟲效果最好，捕獲蟲數是其他滅蟲燈的1.7至3.5倍，若能搭配菇舍環境管理一起使用，可望降低害蟲帶來的麻煩，並節省約15%能源，也減少人工巡檢。（編輯：管中維）1150123