農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。
農試所今天在位於台中霧峰區的園區，舉辦130週年所慶活動並對外開放，設有成果展示場、創生市集、共學手作區、昆蟲標本解謎闖關等活動，吸引許多民眾參觀。
農試所長王仕賢會中致詞時表示，農業試驗所自1895年創立以來已屆130年，此次活動以迷宮的方式布置展場，透過互動環境讓民眾除了解農試所的歷史，並展現近10年間20大代表性的跨領域研究成果，也象徵世代交替與使命延續。
陳駿季接受媒體聯訪時表示，農業科技是支持產業發展的重要驅動力與支撐力，農試所是全台最大的農業試驗單位，肩負更多責任，過往與所屬的農業試驗改良場所，透過品種改良技術開發，充分改變生產樣態、農業經營模式，帶動年輕人願意回到家鄉務農。
提到未來十年計劃，陳駿季說，將更重視公私協力，期盼能加快將試驗成果落實到產業，另一方面，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。
陳駿季提到，所有的農作物會因為產期與樣態，會適合不同的國家與消費族群，所有國產農產品都是好的產品，只要找到好的市場定位，相信農業部與試驗改良場所及產業單位，能攜手一同努力。（編輯：林恕暉）1141122
其他人也在看
陳駿季：廚餘養豬政策下週會更明確 (圖)
農業部長陳駿季（左）22日出席農業部農業試驗所130週年慶開放日活動，接受媒體聯訪表示，聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確的廚餘養豬政策，屆時會對外說明。中央社 ・ 23 小時前
高鐵班次密集為何能保持安全距離 「秘密武器」曝光
高鐵班次超密集，如何能在高速行駛下保持安全距離？台灣高鐵公司曝光祕密武器自動列車控制系統（ATC），可在確保一定區間內只有一部列車運行的條件下，根據前方列車的位置、行控中心的授權範圍以及路線等狀況，連續計算列車允許的速度，駕駛則依此速度平穩而有效率地將旅客送到目的地。自由時報 ・ 22 小時前
胡彥斌與易夢玲甜蜜現身機場 粉絲群回應無義務向世界彙報
胡彥斌與易夢玲甜蜜現身機場 粉絲群回應無義務向世界彙報娛樂星聞 ・ 12 小時前
左鎮化石園區化石知識家 掀熱潮
記者黃文記／左鎮報導 左鎮化石園區今年推出的「化石知識家—海洋古生物」系列活動於十一…中華日報 ・ 17 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 22 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 1 天前
兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、自由時報 ・ 19 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 22 小時前
田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。活動中，學生的表現亮眼，三年級學 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 19 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 22 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 23 小時前
前進菲律賓種綠電！亞通海外市場營收明年達75％
亞通（6179）在菲律賓市場傳捷報！亞通6月正式取得菲律賓Mariveles電廠二期工程合約8.65億美金，並與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2.3GW，另外爭取位於菲律賓呂宋島中部 Isabela 省兩座太陽自由時報 ・ 22 小時前
巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留
（中央社巴西利亞22日綜合外電報導）巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。中央社 ・ 17 小時前
中日關係急凍 中方傳拒絕明年舉行中日韓首腦會談
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，事件持續發酵。日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。中時財經即時 ・ 16 小時前
文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今（22）日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參自由時報 ・ 23 小時前
嘉市北港路徵收案 10/31重啟公展為期30天
延宕逾17年的「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」，今年4月獲內政部都市計畫委員會支持，決議採「個案變更」程序方式續審；市府都市發展處今天表示，本案重新辦理公開展覽期間為10月31日起至11月29日為期30天，並安排3場說明會，希望凝聚共識，為後續爭取嘉義縣市聯席都委會及內政部都委會審議支持奠定基礎，自由時報 ・ 23 小時前
不是吃太多！醫揭「10大隱藏陷阱」害你胖 晚上吃太健康中了
有時候，我們以為自己「沒吃很多」，但體重計卻無情地往上爬？胖，不一定是嘴巴的錯！你有沒有這樣的時候：明明三餐正常、不怎麼吃宵夜，但體重計卻像藏著惡意的朋友——每天都在提醒你「又多了一點點」。其實，你不是吃太多，而是被「生活」設了一堆小陷阱。現代人的生活節奏太快，吃飯變成配合時間的動作、喝飲料是提神、熬夜滑手機是「犒賞自己」。結果不知不覺間，我們每天的習慣都在「偷偷幫脂肪加班」。對此，重症醫師黃軒整理了一些那些藏在日常細節裡、讓體重悄悄上升的「生活陷阱」。 1、早上不吃早餐你以為不吃早餐能少攝取熱量？結果身體進入「節能模式」，代謝下降，中午餓爆→暴飲暴食。跳過早餐，與較高BMI、體脂或肥胖風險常見關聯；同時，晚吃午餐／晚餐也與較高 BMI 相關（時序營養學影響代謝）。研究顯示，常吃早餐者體脂較低；另一研究指出「不吃早餐＋晚吃午／晚餐」的組合，肥胖機率更高。 2、久坐不動的工作模式連續坐超過90分鐘，大腦會減少脂肪分解酵素的活性。每天多站1小時，一年可多燃燒約35,000卡。把長時間坐著切成「短暫起身走動」的小段，能明顯降低餐後血糖與胰島素反應（代表代謝更友善）。每20–30分鐘起身2–3常春月刊 ・ 1 天前
華府華語文推廣重點聚落研討會 交流踴躍
由華府台灣學校主辦、大華府地區中文學校聯誼會協辦的「華語文推廣重點聚落研討會」，日前在華府僑教中心舉行，出席者包括台裔主...世界日報World Journal ・ 1 天前
垃圾山主嫌里長合照陳其邁 市府澄清未經同意
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區的無黨籍資深里長李有財，連同兒子李子森雙雙遭收押。只是李有財也被發現，曾經參加民進黨的市議員初選，更有合成與陳其邁的合照，遭到質疑，但高雄市府也火速澄清，說照片合成沒有經過市長同意，對於惡質抹黑，將依法提告。岡山碧紅里長李有財，涉嫌非法傾倒廢棄物，遭到羈押禁見。（圖／民視新聞）遭到聲押禁見，李有財的里長服務處只留下一個小縫進出，里民聽到消息也很驚訝，完全沒想到他會是垃圾山的主嫌，當地里民說，「他服務很好，我想說他怎麼可能做這種事情，真的看不出來。」李有財的里民服務很好，居民十分稱讚，也都很驚訝他竟然會是主嫌。（圖／翻攝畫面）檢警追查高雄月世界垃圾山，發現幕後主嫌是岡山區碧紅里長李有財，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運垃圾後，載到燕巢集運，接著人就在茶行指揮，將垃圾非法清運到月世界沿線，高達上百噸的家庭廢棄物，橋頭地檢署訊後，將李有財父子等四人，全都向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「李某父子及蘇某.施某，涉犯廢棄物清理法，向法院聲請羈押禁見。」李有財擔任當地五屆里長，曾以國民黨籍參選。（圖／民視新聞）只是李有財身兼資深里長的身分也成了藍綠攻防焦點，一張參選市議員的宣傳圖中，與陳其邁的合照，引起藍營質疑，但高雄府喊告，強調合成沒經過市長同意，國民黨立委陳菁徽說，「我是質疑他跟陳其邁市長的關係，但你今天提告我，你為什麼不去告這個號稱盜圖的人。」，但實際翻開紀錄，李有財從2002年起連四任里長，其中也曾用國民黨籍的身分當選，2018年因為脫黨參選市議員，遭到國民黨開除黨籍，2022年改參加民進黨的市議員初選失利，遊走地方藍綠。國民黨立委陳菁徽質疑李有財與高雄市長陳其邁熟識。（圖／翻攝畫面）如今爆出亂倒垃圾，民進黨也火速開除，民進黨高雄市黨部主委黃文益指出，「只是加入黨員，但是他爭取提名的時候，民進黨並沒有提名他，參加過里長或者議員，市長是公共財，從他的照片看起來就是個合成照片。」，民進黨立委邱志偉回應，「六、七成都是跟我掛聯合服務處，不只是他，後來他就是在地方上，我覺得比較複雜啦，因為我們不會去過問里長的事情。」共掛服務處的邱志偉也說，認為李有財背後很複雜，不過如今成了環保犯罪主嫌，也牽動藍綠敏感神經。原文出處：垃圾山主嫌里長合照陳其邁 高雄市府火速澄清未經同意 更多民視新聞報導該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」民視影音 ・ 23 小時前