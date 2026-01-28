農退保障跨步 張嘉郡喊提升老農津貼

為保障農民的退休生活，立法院已完成《農民退休儲金條例》修法，落實「政府多擔待，農民更安心」的精神。立法委員張嘉郡二十八日表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持並盡快完成修法將老農津貼調升至每月一萬兩千元，以「雙軌並進」的方式，為台灣農民建構更完善的退休保障。

張嘉郡指出，農退儲金制度立意良善，但推行至今全體農民覆蓋率僅約四十一%，其中二十至二十九歲的青農投保率更低至二十四%，她在委員會質詢時多次強調，關鍵原因在於「負擔太重」，對於看天吃飯、收入不穩的農民，原本「一比一」的提繳比例，對剛起步或揹貸款的青農而言確實是沉重壓力，導致參與意願低落。

張嘉郡表示，三讀通過的修法版本，採納了她與多位委員的建議，將提繳分擔比例從原本的五五分，調整為「政府負擔六成、農民負擔四成」，意味著農民每月繳納金額減少，但存入退休專戶的總額不變，政府多出一分力，讓農民多一分保障。

此外，修法也將具有勞保或國保身分、但實際從事農業工作的季節性農民納入體系，確保真正揮汗耕耘的農民不被制度排除在外。

面對台灣從農人口從一零八年的五十五.九萬人，銳減至一一三年底的四十九.四萬人，平均一年流失一萬名農業人口的警訊，張嘉郡強調，唯有讓農民退休生活有尊嚴，年輕人才願意返鄉務農。

因此，張嘉郡承諾，農退儲金條例通過只是第一步，她將持續在立法院推動將老農津貼調整至每月一萬兩千元，她主張讓「老農津貼」與「農退儲金」兩項制度雙軌並進，才能真正解決農業人口老齡化與流失的問題。「農為國本，農民是國家的根。」張嘉郡表示，照顧好每一位辛苦的農民，讓他們老有所養、生活無虞，是國家最起碼的責任，她會繼續努力，為農民爭取應有的照顧。