農退修法上路 張嘉郡籲老農津貼調升至每月1.2萬元

立委張嘉郡，農業是國家根本，農民的付出應獲得相應保障，未來將持續在立法院為農民爭取更周全的退休照顧。

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為強化農民退休保障，立法院日前完成《農民退休儲金條例》修法，落實政府加大分擔、降低農民負擔的制度精神。立法委員張嘉郡今（28）日指出，農退制度完成重要里程碑，但仍需持續精進，呼籲朝野支持並儘速推動將老農津貼調升至每月1萬2,000元，透過「農退儲金＋老農津貼」雙軌並進，為農民建立更完整、穩定的退休保障體系。

張嘉郡表示，農民退休儲金制度立意良善，但推動以來整體覆蓋率僅約41%，其中20至29歲青農投保率更低至約24%。她在立法院多次指出，主要原因在於原本採取政府與農民各負擔五成的提繳方式，對收入不穩、需承擔貸款與經營風險的農民，特別是剛起步的青農而言，實際負擔偏高，影響參與意願。

此次三讀通過的修法，已將提繳分擔比例調整為政府負擔六成、農民負擔四成，在不影響退休專戶累積金額的前提下，有效減輕農民每月繳納壓力，展現政府加強承擔責任、提升制度誘因的政策方向。修法同時擴大適用對象，將具勞保或國保身分、但實際從事農業工作的季節性農民納入制度，確保真正投入農業生產者能獲得保障。

面對台灣從農人口持續下滑，108年約55.9萬人，至113年底已降至約49.4萬人，平均每年流失近萬名農業人口，張嘉郡指出，若無法讓農民在退休後維持基本生活尊嚴，將難以吸引年輕世代投入農業，農業永續也將面臨更大挑戰。

張嘉郡強調，《農民退休儲金條例》修法只是第一步，後續仍須同步檢討老農津貼水準，推動調升至每月1萬2,000元，與農退儲金制度相互補充，才能完整回應農民高齡化與人口流失問題。她表示，農業是國家根本，農民的付出應獲得相應保障，未來將持續在立法院為農民爭取更周全的退休照顧。

