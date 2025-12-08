農退儲金修正版加大補貼 專家：應和老農津貼一併規畫

農民退休儲金覆蓋率僅四成，立委、農業部紛紛提出修正草案版本，要提高參與誘因，但專家表示，各種調高政府負擔比的農退儲金修正版本，等於就是加大政府的補貼，這和當初的宗旨已經有所牴觸，應該要和老年農民福利津貼一併規畫，避免同質性政策互相排擠。

根據農業部統計，農民退休儲金制度開辦五年以來，目前未滿六十五歲的實際從農人數約廿二萬人，農退儲金制度上路時的提繳人數為八萬四六四三人，截至今年九月底止為九萬二三四人，覆蓋率約百分之四十一，青農提繳比率甚至僅約百分之廿四。

農業部長陳駿季認為，超過四成實耕農民因經濟負擔未參加，若僅提高政府提繳金額，對於已有經濟負擔的農民，恐難提高參與意願，提高政府農退儲金提繳比率，也會影響職業間的衡平性。

立委蔡易餘分析，農民未參加農退儲金的原因，與農民儲蓄意願、儲蓄能力有關，經調查以經濟負擔因素居多，顯示青農初期從農資本投入及家庭負擔而未具提繳農退儲金意願。

台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩表示，老年農民福利津貼和農退儲金都是農民政策的一環，應該要一併規畫，如果想提高農退儲金覆蓋比，就應該考慮調降老農津貼的金額，因為老農津貼會排擠如農退儲金的私人保障，但可能礙於選舉原因，老農津貼不降反升，加上農退儲金又是自發性提繳的政策，因此誘因受到影響，覆蓋比也一直拉不上來。

張宏浩指出，農退儲金制度立意良善，但現在各種調高政府負擔比的修正版本，其實就等於是在加大政府的補貼，老農津貼又一直調漲，農退儲金為了提高誘因，補貼也要一直加大，這和當初設計由政府和農民等比例提繳的宗旨已經有所牴觸。

