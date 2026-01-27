農退儲金修法三讀降農民負擔至40％ 估提繳30年可少付33萬

立法院會27日三讀通過《農民退休儲金條例》部分條文修正案，將農退儲金每月提繳比例，由現行農民與主管機關各負擔5成，修正為農民負擔4成、主管機關負擔6成。

根據農業部以現行最低工資2萬9500元、報酬率4%試算，若農民提繳年資達30年，新制將可少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變；政府每年支出則預估將因此增加6.2億元。

而現行農退儲金規定，凡未滿65歲、實際從事農業工作且有農保資格，同時未領取其他社會保險老年給付者，均可申請加入。此次修法則新增，若是參加勞保或國民年金保險者，只要實際從事農業工作，且無雇主為其提撥職業退休金，同樣也可提繳農民退休儲金。

此外，已領取軍人保險退伍給付者，若首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，且未領取《陸海空軍軍官士官服役條例》所定退休俸或退伍金，也未領取軍人保險退伍給付以外的社會保險老年給付者，也得依規提繳農民退休儲金。

依照我國社會福利制度，農民退休後保障包含老農津貼及農退儲金，其中農退儲金屬自願參加性質，是專為農民設計的退休金制度，農民可在申請後自行依每月基本工資1%至10%比率提繳，政府會以1:1比例提繳相同金額；當申請農民年滿65歲後，即可按月提領退休儲金。

回顧農退儲金不同修法版本差異

