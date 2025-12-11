農退儲金修法農民負擔降為4成 提繳30年新制省33萬

（中央社記者汪淑芬台北11日電）行政院院會今天通過農業部提出的「農民退休儲金條例」修正草案。農業部說，草案中農民負擔由現行5成，調降為4成；若提繳30年，新制可少繳新台幣33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部發布新聞稿，農民退休儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定是由農民與主管機關按月提繳相同金額（各負擔50%）。因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願。

農業部說，經考量農民的儲蓄能力，及各種職業間退休保障水準的衡平性，在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

農業部表示，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至今年10月底，農民退休儲金制度參與人數約11萬人。

對於這次修法，農業部說，希望透過降低農民提繳負擔，鼓勵農民自我儲蓄，讓所有實際從農者能夠安居樂業，吸引更多青年投入農業。（編輯：吳素柔）1141211