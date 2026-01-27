農退儲金提繳比例 改農民4政府6

立法院會昨三讀「農民退休儲金條例」修正案，新制上路後，推估農民提繳年資卅年，將可少繳卅三萬元。記者黃仲裕／攝影

立法院會三讀「農民退休儲金條例」修正案，修法重點為未來農退儲金提繳金將以每月最低工資乘以提繳比率二倍計算，農民與政府負擔總金額，從現行的五比五，改為四比六；若農民提繳年資達卅年，新制上路後，可少繳卅三萬元。

農民退休保障包括農退儲金、老農津貼，農民退休儲金二○二一年元旦上路，只要符合資格，以每月基本工資為基準，自行提繳百分之一至百分之十，提繳費率每年可調整二次，農業部將提撥相對應金額到專戶，一路繳納至六十五歲，便可按月從專戶中提領退休金。

但現行農民與政府按月提繳相同金額，各負擔一半，上路五年覆蓋率不到五成，年輕農民納保比率更低。農業部分析，青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，因而提出修法。

這次修法也明定斜槓務農者條件，不一定需要農保身分，只要參加勞保或國民年金保險的實際從事農業工作者，且未滿六十五歲、未領取勞保老年給付、無雇主提撥退休金等，均能加入農退儲金。

此外，對於實際從事農業工作的勞工保險或國民年金保險被保險人，如無雇主為其提撥（繳）職業退休金，提供其在無其他職業退休金保障情形下，也可提繳農民退休儲金。

民進黨立委劉建國表示，農民退休儲金升級二點○，老農津貼需同步升級，希望透過這次全面性制度修正，給予老農更有尊嚴、更完整的退休生活保障。

