農退儲金擬改4比6分攤 綠黨團主張：政府多出、農民少負擔

民進黨立法院黨團今（15）日召開「提升退休保障，從農民開始」記者會。 圖：翻攝自民進黨團YT

[Newtalk新聞] 民進黨立法院黨團今（15）日召開「提升退休保障，從農民開始」記者會，說明行政院日前通過《農民退休儲金條例》修正草案方向，將政府與農民的提撥比例，由原本的1比1，調整為政府負擔6成、農民負擔4成，盼藉此提升農民參與退休儲金的誘因，擴大退休保障覆蓋率。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，農民退休儲金制度自2021年實施至今已近五年，曾參與人數一度超過11萬人，但目前實際持續提繳者不到9萬人，顯示現行制度誘因不足。黨團認為有必要透過調整分攤比例、放寬資格限制，讓更多農民與青農願意加入。

廣告 廣告

民進黨立委劉建國表示，台灣農業就業人口持續下滑，從2019年的55.9萬人，降至近年的49.4萬人，平均每年流失近萬名農業從業者，農業人口結構快速老化。他指出，農民退休保障制度必須與時俱進，行政院此次提出修正方向，正是回應多年來立委與農業縣市的共同訴求，期待「農退2.0」能在本會期順利通過。

綠委陳亭妃指出，民進黨長期推動「三保一金」，包括農民健康保險、職災保險、農保及退休儲金，此次修法關鍵在於提升誘因。過去政府與農民1比1提撥效果有限，因此改為政府提撥六成、農民四成，讓權益不變、負擔降低。她也預告，12月22日將進行逐條審查，並同步討論放寬青農與斜槓農民資格，讓勞保與農退能順利銜接。

綠委許智傑補充，修法除提高政府分攤比例，也將自用住宅課稅門檻由500萬元提高至1000萬元，保障農民居住權，並擴大適用對象，讓青農、職業工會勞工等斜槓族群，也能加入農民退休儲金制度。

民進黨立委王定宇指出，退休保障應兼顧「平」與「穩」，既要避免職業別剝奪感，也要考量財政永續。他說明，修法將放寬過去因軍人、勞工身分無法參加農退的限制，預估約有1.7萬人可新增參與，加上既有提繳者，政府每年增加支出約13.2億元，即可大幅提升農民退休保障。

來自彰化的綠委黃秀芳表示，農民老化嚴重，青年投入不足，此次修法有助吸引年輕世代回流農業，穩定糧食安全。立委邱議瑩也指出，依修正後版本，農民提繳30年可少繳超過33萬元，但退休給付不變，對農民而言是實質減負。

鍾佳濱最後強調，農民退休儲金並非社會保險，而是自提自領、政府協助的制度，此次修法重點在於擴大覆蓋率、降低門檻、提升誘因。他也對比指出，日前藍白聯手推動反年改修法，十年將增加國庫3600億元支出，反觀照顧十多萬農漁民，每年僅增加13.2億元，呼籲退休保障應兼顧工農，而非獨厚特定族群。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白強推財劃法逼國家舉債5,638億 林楚茵：行政院唯有不副署自救

財劃法擬不副署 沈伯洋：能補救的手段幾已用完 守護國家沒有鄉愿空間