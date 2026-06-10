農退儲金擬放寬申請資格 納入具勞保、國民年金身分斜槓者

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我國的農民退休儲金制度，過去僅適用於投保農民健康保險的農業工作者，不過農業部8日預告，將制訂「參加勞工保險或國民年金保險之實際從事農業工作者申請提繳農民退休儲金資格審查辦法」，開放有參加勞保或國民年金，但實際從事農業工作者，可在無雇主提撥職業退休金情形下申請提繳農民退休儲金。

不過農業部也強調，申請農退儲金者，須具備一定的農業生產、經營規模，若申請者同時兼職其他勞務工作，仍須以從事自營農、漁、畜業之收入為主要生計來源，且農業以外所得及執行業務所得之總額，不得高於最低工資全年總額的1.25倍。

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此次放寬對象還包括50歲以下、參加勞（國）保，且領有軍人保險退伍給付的退伍青農，同樣可申請提繳農退儲金。

農業部表示，相關行政作業已在籌備中，後續將依《農民退休儲金條例》報請行政院核定實施。本次放寬申請標準是考量農業生產具季節性，且社會就業趨向多元化，許多務農青年同時兼具勞工身分，希望「斜槓農民」別因缺乏退休保障放棄務農。

依照現行農退儲金制度，農民可自由參加，參加者可選擇每月提繳基本工資1%至10%，並採政府60％、農民40%之負擔比例提繳，參加者年滿65歲後即可按月提領。

據農業部統計，截至2026年2月止，全台共有8萬9142名農民參與農退儲金制度，而該月共核發1萬6991件、共2544萬元退儲金。