農退儲金擬納國勞保實際從農者 照顧斜槓青農

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者汪淑芬台北9日電）農業部已預告「參加勞工保險或國民年金保險之實際從事農業工作者申請提繳農民退休儲金資格審查辦法」草案，新增參加

勞保或國保的實際從事農業工作者，照顧斜槓青農。

農業部今天發布新聞稿，因農業生產具季節性，且社會就業已趨多元，許多實際從農的青年可能同時兼具勞工身分，這次修正相關規定，就是為了確保「斜槓農民」不至於因缺乏退休保障而降低留農誘因。

農業部表示，這項改革將可擴大照顧過往無法適用農保制度的斜槓青農，讓每一名耕耘的農業夥伴都能享有安定的退休生活，吸引更多人才投入農業經營。

廣告 廣告

農業部估計，放寬農退儲金提繳對象後，可受惠者約1萬人。

根據農業部的修正草案，將新增未滿65歲、未領取相關社會保險老年給付，參加勞（國）保的被保險人，在無雇主提撥職業退休金的情形下，可申請提繳農民退休儲金。

農業部指出，新增提繳農退儲金的實際從農者，其農業生產須具一定經營規模，將分為農糧類別、畜牧類別及水產養殖類別予以認定。

農業部表示，倘同時兼職農業及勞務工作，仍應以農為業，也就是須以從事自營農、漁、畜收入為主要生計來源者才符合資格，提繳期間，每年支領農業以外年薪資所得加計執行業務所得的合計數，不得高於最低工資的全年總額1.25倍。

另外，針對50歲以下參加勞（國）保退伍青農，雖已領軍人保險退伍給付，農業部說，未來也有資格申請提繳農民退休儲金。

農業部表示，已加速籌備相關行政作業，倘若草案獲得各界支持，將依「農民退休儲金條例」第33條規定，報請行政院核定施行日期，讓新制度儘快上路。（編輯：管中維）1150609