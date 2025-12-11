農退儲金改制確定 政府繳6成減輕農民負擔

行政院院會於今（11）日討論通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔。（示意圖／本報系資料照）

行政院院會於今（11）日討論通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活，農業部表示，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

據悉，農民退休儲金自民國110年1月1日起推動，現行規定由農民與主管機關按月提繳相同金額，也就是各負擔5成，然而，青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，農業部長陳駿季也曾坦言，現行制度下，青農投保覆蓋率僅約2成，為所有族群中最低的部分，背後原因不外乎就是從農初期貸款多、負擔大，無力再繳交其餘保費，遂如何提升青農投保意願便是調整重點。

廣告 廣告

農業部說明，在經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，決議在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額之4成，主管機關負擔總金額之6成，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至114年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人，本次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題，也希望透過降低農民提繳負擔，鼓勵農民自我儲蓄，進一步擴大覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

農業部補充，除農退儲金本身的繳交比例調整外，針對已投保者，也正在研議可享有貸款、優惠補助，惟相關內容仍在統整階段，還須待日後公告。

更多中時新聞網報導

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保

李安不怕被取代憂人類思想AI化

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭