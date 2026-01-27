農退儲金條例三讀 農民、政府負擔改4比6

立法院會今天(27日)三讀修正通過「農民退休儲金條例」部分條文，調整農民與主管機關每月提繳金額比例，將農民負擔比例由現行的5成調降為4成，期盼減輕農民負擔，並提升農民參與農退儲金的意願。依農業部試算，若農民提繳年資達30年，在新制下，將少繳約新台幣33萬元，且保障不變。

農民退休保障包括「老農津貼」與「農民退休儲金」。其中，農民退休儲金自2021年元旦上路，只要符合資格，以每月基本工資為基準，自行提繳1%至10%，農業部將依農民提繳金額，按月提繳相同金額，一路繳納到65歲，便可按月從專戶中提領退休金。截至去年10月底，曾參加農退儲金受惠人數約11萬人，占整體農民比例約50%。

為促進農民參與退休儲金意願，行政院去年12月通過「農民退休儲金條例」修法，提高政府提繳分擔比例，送立法院審議。歷經委員會、朝野協商，該案於27日院會完成三讀程序。立法院長韓國瑜宣讀審查結果：『(原音)農民退休儲金條例，增訂第9條之一條文，並將第2條至第3條之一、第7條、第8條、第10條、第12條、第13條、第16條、第19條、第21條及第31條條文，修正通過。』

三讀條文明定，農民與主管依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算，農民負擔總金額的40%，農業部負擔總金額的60%。

此外，為鼓勵青年從農，穩定農業勞動力，三讀條文明定，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者，且無雇主依法為其提撥職業退休金的被保險人，也能加入農退儲金。

院會也通過附帶決議，請農業部於修法通過後，農退覆蓋率以一年成長7%、三年成長21%為目標，若兩年無法成長10%，則檢討農退儲金制度，並改以提高相對提撥比例為政府是農民的2倍為方向。

法案三讀後，民進黨立委劉建國發言表示，希望修法後能強化農民參與農退儲金的覆蓋率，也呼籲朝野盡速針對「老農津貼」的調整凝聚共識，完成修法。國民黨立委許宇甄則說，本次修法代表在農退儲金不縮水的前提下，政府願意多扛一份責任，希望能提升年輕農民參與的誘因。